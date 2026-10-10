Crónica | El Fabril cae con madurez en el derbi ante el Racing (0-1)

Iker Gil presiona la salida de Novoa en el Fabril-Racing de Ferrol Germán Barreiros

El Fabril sufrió su tercera derrota de la temporada, la segunda consecutiva, ante un Racing de Ferrol que aprovechó su mejor ocasión para llevarse el derbi merced al único tanto del partido, el de Ropero al filo del descanso. La escuadra dirigida por Manuel Pablo demostró madurez y saber estar, pero acusó la ausencia de Kevin Sánchez y Martín Ochoa. La falta de veneno en área rival se convirtió en su peor enemigo y en el principal obstáculo para sumar.

Sol, una grada visitante llena y un Riazor del que quizás se esperaba más. Sonó el himno gallego como antesala de un derbi que hasta no hace demasiado se jugaba con el primer equipo del Deportivo como protagonista. Pero las cosas han cambiado y ahora es el Fabril el que da la cara contra el Racing de Ferrol.

No tardó en verse reflejado un respeto mutuo que impidió a ambas escuadras tener el control absoluto del encuentro. Pero fue el filial blanquiazul el que poco a poco se fue acercando más al área rival. Con Mardones y Guerrero como grandes socios en la banda derecha, los locales buscaron demostrar que, a pesar de ser los inexpertos en la categoría, estas siete primeras jornadas fueron suficientes para adquirir madurez. Y fue así como descubrieron que el Racing no era capaz de cerrar del todo sus filas, algo que les generó cierta ansiedad a los visitantes. Ansiedad que se convirtió en una de las ocasiones más claras del Fabril: un error en la salida de balón de Álvaro Ramón, que terminó entregando el balón a Iker Gil, acabó con Álvaro Fraga plantado solo delante de Lucas Díaz. Solo la precipitación y un disparo flojo le privaron de hacer el primero del partido.

Sobre el verde de Riazor no fluyó demasiado el juego por las continuas pérdidas de los dos equipos, aunque quienes se mostraban más vivos a la hora de robar y armar su juego eran los de blanquiazul, que se fueron animando de forma tímida. Reflejo de ello fueron dos disparos lejanos, uno de Koke San José y otro de Quique Teijo. Y el del central a punto estuvo de convertirse en uno de esos goles que levantan a cualquiera de la grada; desde más de 25 metros y con una potencia impenitente que obligó a Lucas Díaz a intervenir.

Mazazo inesperado

El conjunto dirigido por Manuel Pablo parecía tenerlo todo controlado. De hecho, las oportunidades del Racing de Ferrol se redujeron a un flojo tiro de Ropero a las manos de Ríos en los primeros compases del partido. Al menos hasta el minuto 38, cuando una jugada embarullada estuvo a punto de convertirse en el 0-1. Un disparo a bocajarro de Dani Ojeda sacó a relucir los reflejos del capitán fabrilista, que voló con el brazo derecho en alto para hacer una de las paradas del partido y, seguramente, de la jornada. Y como no podía ser de otra manera, el portero de Ordes lo celebró como si fuese un gol a favor.

Fue lo que necesitó el Racing para creérselo y, a punto de llegar el descanso, Ropero decantó la balanza. Un desajuste en la línea defensiva del Fabril con Mardones como damnificado y un rechace al borde del área sirvieron al ‘9’ racinguista para hacer el 0-1.

Tras el paso por vestuarios, Manuel Pablo buscó que su equipo diese un paso adelante. Hizo ingresar al campo a Domínguez en lugar de un Justino Barbosa demasiado discreto y, con ese campo, Guerrero pasó a actuar en la izquierda.

Cambios a todos los niveles

El encuentro cambió en el minuto 67. Y lo hizo merced a Álvaro Mardones, quien durante todo el partido tuvo que soportar las sonoras pitadas de la afición del Racing de Ferrol por el mero hecho de celebrar el ascenso del Deportivo a Primera División durante su cesión en el equipo verde. El lateral del Fabril provocó la segunda tarjeta amarilla para Álvaro Ramón, que dejó a los suyos con un jugador menos durante más de 20 minutos. Ese fue el último servicio de Mardones en el partido, antes de que su técnico le sustituyese junto a Fraga en un doble cambio que supuso dos debuts en la categoría: el de Pablo García y Mejía, ambos juveniles.

A sus estrenos les siguieron los de Leandro Altieri, extremo que ya debutó con el primer equipo en el amistoso frente al Porto; y el de Dani Estévez, quien todavía no había podido estrenarse en la categoría por lesión.

El Fabril buscó empujar hacia su área a un Racing que intentó que se le notase lo menos posible que estaba con un futbolista menos en el campo. Con Rubén López al mando de las operaciones, el filial blanquiazul se volcó para encontrar el empate. Con el riesgo que eso supone. Fue ahí cuando Hugo Ríos volvió a levantar la mano para dejar claro que está de vuelta y que la lesión de rodilla es cosa del pasado, esta vez con una mano salvadora para evitar el 0-2.

La reacción del Fabril estuvo a punto de llegar en los últimos segundos del partido, cuando el colegiado revisó un posible penalti sobre Rubén López. Pero después de verlo en el monitor, no lo consideró así. El Racing supo resistir con uno menos y convertir en polvo los intentos de los blanquiazules y se llevó los tres puntos rumbo a Ferrolterra.