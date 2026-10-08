Manuel Pablo no tiene intocables en el Fabril

Koke San José y Martín Ochoa en el UD Logroñés - Fabril RIOJAPRESS

Había muchas incógnitas alrededor de cómo se adaptaría el Fabril a su debut en Primera Federación. El salto de categoría, la falta de experiencia de una plantilla muy joven y las dudas sobre si su estilo de juego tendría continuidad ante rivales de mayor exigencia eran algunas de las muchas preguntas que acompañaban a un filial “expectante” en su inicio de temporada. Con el paso de las jornadas, el equipo blanquiazul las ha ido despejando a base de personalidad, resultados y puntos. También existía otra incógnita, quizá más relacionada con el banquillo. Si Manuel Pablo seguiría siendo el mismo técnico que llevó al Fabril al ascenso la temporada pasada. Seis jornadas después, la respuesta parece clara.

El entrenador grancanario mantiene intacta una de las señas de identidad que ya marcaron el camino hacia el título de Segunda Federación. El Fabril terminó aquella campaña con 69 puntos, como campeón de su grupo y con el ascenso asegurado con tres jornadas de antelación. Fue una temporada de ensueño en la que el equipo estuvo obligado a convivir con una particularidad: Manuel Pablo nunca dejó que la comodidad se instalase en el vestuario. En las 34 jornadas de competición no repitió un mismo once inicial en dos partidos consecutivos. Y el equipo respondió siempre a sus decisiones.

La fórmula tampoco ha cambiado en Primera Federación. En los seis encuentros disputados, el Fabril ha presentado seis alineaciones diferentes. Una estadística que resultó más llamativa si cabe el pasado fin de semana en Las Gaunas, donde la Unión Deportiva Logroñés se impuso por 2-1.

El once inicial de los coruñeses para enfrentarse al líder estuvo especialmente condicionada por las circunstancias de una semana atípica. El parón internacional, las lesiones y, sobre todo, el amistoso que el primer equipo disputó contra el Oporto en Riazor alteraron el grupo de trabajo habitual. Hasta siete jugadores del Fabril entrenaron durante la semana a las órdenes de Antonio Hidalgo y tres de ellos tuvieron además su primera oportunidad en el encuentro ante el equipo portuense.

Manuel Pablo ya había advertido en la previa que esperaba acontecimientos antes de decidir su equipo. Y, una vez más, sorprendió. No solo por volver a modificar el once, sino porque dejó en el banquillo a los tres únicos jugadores de campo que habían sido titulares en las cinco primeras jornadas: Quique Teijo, Rubén López y Adrián Guerrero.

La decisión puso fin a cualquier rastro de indiscutibles en el Fabril. Teijo había sido titular en todos los encuentros y acumulaba los 482 minutos posibles en sus piernas, un pleno de participación actuando prácticamente siempre como lateral salvo en Lezama, donde ocupó el puesto de central izquierdo, apartando a Samu Fernández del verde.

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Rubén López, capitán del equipo, también había salido de inicio en las cinco jornadas anteriores y únicamente había descansado 28 minutos ante la Ponferradina, tras haber visto amarilla. Y Adrián Guerrero, por su parte, había participado desde el comienzo en todos los partidos, aunque nunca había completado los 90 minutos por problemas físicos.

Ninguno fue intocable ante la UD Logroñés. Ni siquiera en una jornada marcada por las bajas, el contexto del primer equipo y la visita al campo del líder. Manuel Pablo volvió a tirar de su fórmula habitual, aquella que ya le funcionó la temporada pasada y que ahora busca trasladar a una categoría mucho más exigente.

El resultado no acompañó esta vez y el Fabril cayó por segunda vez este curso, pero el mensaje sí fue el mismo. En el Fabril no hay sitio reservado. Ni siquiera para los que habían sido fijos hasta entonces.