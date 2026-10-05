El Dépor le facilita al Racing de Ferrol más de 500 entradas para el derbi ante el Fabril en Riazor

La afición del Racing de Ferrol en Riazor en la temporada 2024-25 RACING DE FERROL

Este fin de semana vuelve la Liga. Y aunque la afición blanquiazul tendrá que esperar todavía unos días más antes de volver a ver fútbol de Primera División en Riazor, el estadio herculino se prepara ya para el encuentro de gran atractivo que vivirá este mismo sábado (16.30 horas) con el derbi entre el Fabril y el Racing de Ferrol.

Se espera un gran ambiente para el primero de los enfrentamientos de rivalidad autonómica que el filial blanquiazul afrontará esta temporada en Primera RFEF. El club verde ha iniciado este lunes la venta de las 564 entradas que el Deportivo ha puesto a su disposición, por lo que se espera que la presencia racinguista en las gradas supere ampliamente el medio millar de espectadores.

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El conjunto departamental ha abierto un plazo de acceso preferente para sus abonados que va hasta el miércoles a las 16.30 horas. Todas las localidades, cuyo precio es único de 15 euros, son nominativas y tendrán que retirarse con nombre y DNI del destinatario final de las mismas. De hecho, los seguidores del Racing deben facilitar un correo electrónico de contacto porque será el propio Dépor el que envíe las entradas de forma directa. En caso de que queden billetes disponibles, el jueves saldrán a la venta para los aficionados no abonados.

Invitación obligatoria para abonados del Dépor

En lo que se refiere a la afición deportivista, el club blanquiazul también ha puesto en marcha ya el proceso de retirada de invitaciones obligatorias para sus propios abonados. Los seguidores que hayan pagado el suplemento para ver los partidos del Fabril pueden acudir a Riazor sin coste adicional, pero deben retirar su localidad también en la web del club. Para el público general, hay entradas a la venta a 15 euros.

En principio estará habilitada únicamente Preferencia Inferior, pero el club prevé ir abriendo otras zonas del estadio conforme se vayan ocupando las gradas. En caso de climatología adversa, el Dépor se compromete a permitir el acceso a Preferencia Superior a aquellos aficionados que lo soliciten.