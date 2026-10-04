El 1x1 del Fabril ante la UD Logroñés: Hugo Ríos regresa a gran nivel

Lance de juego en el Logroñés-Fabril FAN PLAY TV

Hugo Ríos (7). El capitán regresó tras su operación de rodilla y fue el mejor. No pudo hacer nada en los goles y sacó varias manos salvadoras.

Mardones (5). Controló bien a Morales y se incorporó con peligro al ataque, pero tras el descanso sufrió. Vio una amarilla y casi es expulsado.

Ferrán Seco (4). Sufrió mucho con Baselga, que le ganó todos los duelos. Mal en el primer tanto y superado siempre por Miguelete.

Samu Fernández (5). Lejos de la versión que mostró con el primer equipo durante la pretemporada. Necesita dar más.

Iker Vidal (5). No lo tuvo fácil por su banda con las apariciones de Santana, que se le adelantó en el tanto del empate.

Koke San José (5). Buen despliegue físico en el centro del campo. Sus últimos minutos sobre el césped los jugó como delantero.

Yayo González (6). Criterio y movilidad para ofrecerle salida al equipo en las pocas veces que logró combinar para llegar a campo rival.

David Domínguez (4). Voluntarioso por la banda derecha, pero sin demasiados recursos para generar peligro durante la primera parte.

Álvaro Fraga (6). Intervino poco, pero siempre lo hizo con acierto. Se movió entre líneas y al equipo le costó encontrarlo.

Justino Barbosa (5). Detalles aislados, pero poca continuidad. Alternó la banda izquierda con el perfil contrario en la segunda parte.

Martín Ochoa (6). Sacó petróleo a pesar de tener que luchar solo contra los centrales. Forzó el penalti que transformó en el 0-1.

Los cambios

Quique Teijo (4). El encuentro le pasó por encima. Lento e impreciso en el tramo final.

Kevin Sánchez (4). No tuvo el peso en el partido que se espera de un jugador de su nivel. Apenas entró en juego.

Guerrero (5). Fue el único de los revulsivos que generó algo de peligro. Demasiado vigilado.

Rubén López (4). Como Kevin, apareció poco en un momento en el que el equipo lo necesitaba.

Iker Gil (S. C.). No tuvo tiempo.