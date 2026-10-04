Crónica | El Fabril paga las facturas ante la UD Logroñés (2-1)

El penalti sobre Martín Ochoa en el UD Logroñés - Fabril RIOJAPRESS

No pudo salir airoso el Fabril de su visita a la UD Logroñés (2-1) tras una semana con demasiados contratiempos en forma de lesiones y distracciones. Las bajas y las rotaciones después de que hasta siete fabrilistas estuviesen en dinámica de primer equipo dejaron una versión demasiado alternativa del equipo blanquiazul, que se adelantó en el marcador, pero no pudo aguantar en una segunda parte en la que apenas cruzó a campo rival.

Hace años ya que el Fabril no es un filial al uso. Al menos no en la forma de comportarse en escenarios de máxima exigencia y en los que todo está en contra. La generación a la que Óscar Gilsanz le puso el molde y está terminando de hornear Manuel Pablo brilla por una competitividad fuera de lo común para edades tan tempranas y, gane o pierda, siempre deja la sensación de tener un poso y madurez que no le corresponde a unos chicos a los que les sobra talento, pero que nunca rehúyen tampoco la batalla. Aunque toque sufrirla.

Y así salió el filial blanquiazul al mítico Las Gaunas para enfrentarse a uno de los gallitos del grupo. El máximo goleador en este inicio de liga. Lo hizo además con un once poco reconocible. Entre las bajas propias y las necesidades de Antonio Hidalgo, el técnico canario introdujo seis cambios con respecto al equipo que venció en casa al Real Unión. Guerrero, Rubén López y Kevin Sánchez se quedaron en el banco y volvió a la portería el capitán Hugo Ríos después de una operación de rodilla que no le ha restado condiciones bajo palos. El equipo se sostuvo primero en el guardameta de Ordes, que sacó varias manos para la galería, antes de dar el primer golpe fruto de la paciencia. Después de media hora de asedio local con gol anulado incluido por claro fuera de juego, con Issman haciéndose gigante y un punzante tridente formado por Morales, Santana y Baselga, el Fabril agarró la pelota y se tomó un respiro escondiéndola hasta el momento de atacar. Martín Ochoa recogió un envío de Mardones en el área y se revolvió mientras Bolo lo sujetaba de la camiseta. El colegiado, que había obviado todos los agarrones anteriores sobre el delantero, señaló el punto de penalti y el goleador no falló en su casa. Tampoco lo celebró.

El tanto reafirmó todavía más el plan blanquiazul, pero el fútbol está lejos de ser matemático. En el mejor momento y con el partido encarando el intermedio, un despeje forzado de Ferrán Seco dejó al alcance de Baselga un pase de Morales. El delantero entre remató y centró para que la pelota se paseara por el área pequeña fabrilista hasta encontrar a Santana, que igualó la contienda a puerta vacía.

Sin fuerzas

El caso es que parecía inevitable que en algún momento todos los palos en las ruedas pasaran factura. Y el equipo se diluyó tras el descanso. El Logroñés dio un paso adelante que pilló por sorpresa al Fabril y la entrada de Miguelete hizo el resto. El atacante fue una auténtica pesadilla para la defensa blanquiazul, con tres remates cuando apenas llevaba cinco minutos sobre el campo. El primero lo detuvo Hugo Ríos. El segundo dio en el palo cuando el meta fabrilista ya estaba batido. Y el tercero terminó en gol. Tras una discutida mano de Quique Teijo en la frontal, el golpeo directo se coló entre una agrietada barrera para poner el segundo tanto de los locales.

Para entonces ya estaban sobre el césped los refuerzos. Manuel Pablo tiró de los pesos pesados para el tramo final del encuentro, pero ni Kevin, ni Rubén ni Guerrero pudieron cambiar la dirección del viento. El Fabril apenas pisó el área tras el 2-1 y fue precisamente el extremo el que dejó el único acercamiento con peligro tras una cabalgada y pase de la muerte que la defensa local resolvió en el área pequeña.