Previa | El Fabril quiere silenciar el gol en Las Gaunas

Justino Barbosa trata de avanzar con el balón en el partido ante el Real Unión Carlota Blanco

El Fabril visita este domingo (a las 12.00 horas) Las Gaunas con la misión de frenar al equipo más en forma de la categoría. La UD Logroñés, otro recién llegado a Primera Federación, atraviesa un gran momento de juego y resultados, con trece goles a favor en sus primeros cinco partidos. El conjunto riojano buscará recuperar el liderato tras la victoria del Lugo ante el Real Avilés (1-2), mientras que el filial blanquiazul afronta el reto con la necesidad de introducir varios ajustes en su alineación, condicionada una vez más por las lesiones y la participación de varios canteranos en el amistoso contra el Oporto.

Manuel Pablo volverá a tener trabajo para confeccionar su once. La lesión de Álex Marqués en el último encuentro ante el Real Unión abre de nuevo las puertas de la portería a Hugo Ríos. El guardameta, y primer capitán, tendrá la oportunidad de recuperar un puesto que era suyo antes de pasar por el quirófano a finales del curso pasado por problemas en la rodilla. Pero el cambio de guardia bajo palos no es la única cuestión a la que tenga que atender el técnico grancanario. Hay más.

El amistoso del Deportivo ante el Oporto volvió a dejar huella en el filial. Kevin Sánchez repitió como titular y disputó una hora exacta con Antonio Hidalgo, por lo que todo apunta a que, como ante los irundarras, partirá de nuevo desde el banquillo. A mayores, tres fabrilistas vivieron una jornada todavía más especial. Yayo González, Álvaro Fraga e Iker Gil también tuvieron sus minutos en la segunda mitad y debutaron con el primer equipo. El centrocampista asturiano entró al terreno de juego en el 71, mientras que el mediapunta y el delantero ingresaron a ocho del final. Sus participaciones no deberían alterar en exceso los planes de Manuel Pablo.

También aparece en el horizonte el nombre de Noé Carrillo. El centrocampista dio un paso más en su recuperación contra los dragones, con una reaparición en la que rindió a gran nivel, en la que demostró estar capacitado para hacerse un hueco en una medular menos atascada que cuando se torció el tobillo en el Teresa Herrera frente al Real Madrid. Con la Primera División en pausa, el Fabril se podría presentar voluntario para que sume minutos de rodaje, pero Manuel Pablo descartó su presencia al menos para esta jornada: "Todavía no está para competir".

Noé Carrillo no quiere perder el tiempo para asentarse en el Dépor Más información

La cita tendrá un significado especial para Martín Ochoa. Natural de La Rioja, se formó en las categorías inferiores de la UD Logroñés antes de poner rumbo a Abegondo en edad cadete. Su regreso a Las Gaunas supondrá un reencuentro con el club con el que dio sus primeros pasos en el fútbol.

El comienzo de Liga del Fabril ha superado las expectativas, y con la UD Logroñés ocurre más de lo mismo. Su balance hasta la fecha es de cuatro victorias y un empate, con una propuesta ofensiva a la que nadie ha sido capaz de hacer frente. Uno de sus principales argumentos es Anai Morales, que a sus 20 años es el máximo anotador de la categoría con seis tantos.

Unai Mendia, técnico del conjunto riojano, reconoció con naturalidad que el inicio ha sido mejor de lo que uno se podía imaginar. “Estamos en un buen momento a nivel psicológico y deportivo. No esperábamos un inicio tan positivo a nivel de juego y de resultados. La gente está muy enchufada y tenemos muy buen ambiente”, explicó.

El entrenador también puso el foco en todas las virtudes de los coruñeses, aunque dejó claro que no renunciarán a su estilo. “Mantendremos nuestra idea de juego, pero respetando a un rival que tiene unos números brutales”, señaló. Mendia destacó el potencial del Fabril, al que considera un equipo con una filosofía reconocible y muy similar a la de ellos. “Es un filial de Primera División, con jugadores de mucho talento y energía. Vienen haciéndolo bien desde hace mucho tiempo”, concluyó.

El Fabril afronta una prueba exigente en la que tendrá que mejorar en defensa después de la fragilidad mostrada en los dos últimos compromisos, en los que concedió numerosas ocasiones. Y ante un rival que puede presumir de pegada como ninguno, la solidez atrás se antoja como requisito indispensable para sumar en el histórico escenario de Las Gaunas.