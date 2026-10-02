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Cantera

La portería del Fabril se le abre de nuevo a Hugo Ríos

La baja de Alex Marqués le despeja el camino al capitán después de su paso por el quirófano

Dani Fernández
Dani Fernández
02/10/2026 15:21
Hugo Ríos, durante el partido contra el oviedo vetusta
Hugo Ríos, durante un partido de la temporada pasada contra el Oviedo Vetusta
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La lesión le apartó de la portería del Fabril y ahora otra lesión puede devolvérsela. Hugo Ríos está ante la oportunidad de recuperar un puesto que fue suyo durante prácticamente toda la pasada temporada. La baja de Álex Marqués, que estará alrededor de dos meses fuera de los terrenos de juego, sitúa de nuevo al capitán blanquiazul ante la posibilidad de defender la meta del filial, después de un calvario que le impidió incluso celebrar sobre el césped el ascenso a Primera Federación.

Y es que el éxito del curso anterior no se puede explicar sin el guardameta de Ordes. Sus actuaciones en la cuarta categoría del fútbol español le permitieron consolidarse bajo palos y convertirse en una de las piezas importantes del equipo de Manuel Pablo y también del vestuario. Disputó 25 encuentros y ejerció de capitán de un plantel que hizo historia al proclamarse campeón de su grupo en Segunda Federación.

Sin embargo, el desenlace de aquella campaña no fue el que había imaginado. Una rotura del ligamento lateral externo de la rodilla derecha le obligó a pasar por quirófano y perderse las últimas seis jornadas. Entre ellas, el encuentro ante la UD Ourense en Riazor en el que el Fabril goleó para, horas más tarde, certificar la promoción. Él no pudo vestirse de corto aquel día y tuvo que vivir desde fuera el logro más importante de su carrera deportiva.

La lesión también condicionó su preparación para el nuevo curso. Aunque en julio ya realizaba trabajo específico de portería, el portero no llegó a disputar ningún amistoso durante la pretemporada. Su recuperación sí que le permitió estar disponible en el inicio liguero, pero el puesto ya tenía dueño.

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Álex Marqués aprovechó su momento y convenció al técnico grancanario. El soriano asumió el rol de titular desde la primera jornada y fue ganando confianza y seguridad con el paso de los partidos. Pero el fútbol, como meses antes le había pasado a Ríos, le hace parar ahora, justo después de firmar su actuación más destacada.

El filial herculino dejó por primera vez su portería a cero ante el Real Unión gracias a todas sus grandes intervenciones, que permitieron que el Fabril sumase su segundo triunfo del curso en un choque que parecía destinado a acabar en derrota.

El contratiempo modifica los planes y sitúa de nuevo a Hugo Ríos en primera línea, con Rodrigo Leiva, del Juvenil A, como la otra alternativa. El capitán ha estado convocado en las cinco primeras jornadas y, después de meses trabajando en la sombra, tiene en su mano la posibilidad de hacerse de nuevo con la portería.

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