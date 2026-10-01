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Cantera

Manuel Pablo: "Lo que pueda pasar con Kevin y Noé está en el aire"

El técnico grancanario deja en manos del primer equipo la participación que los dos canteranos puedan tener con el Fabril

Dani Fernández
Dani Fernández
01/10/2026 14:07
Manuel Pablo sentado en el banquillo de Riazor en el partido contra el Cacereño
Manuel Pablo sentado en el banquillo de Riazor en el partido contra el Cacereño
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El Fabril visita este domingo (a las 12.00 horas) al líder de la categoría, la UD Logroñés, pendiente de la disponibilidad de varios jugadores que estos días trabajan en la dinámica del primer equipo. Entre ellos están Kevin Sánchez y Noé Carrillo, cuya situación para las próximas semanas es incierta y dependerá tanto de las necesidades que pueda tener el conjunto de Antonio Hidalgo como de la participación que se les dé. En cualquier caso, el técnico grancanario confirmó que el centrocampista todavía no está preparado para competir este fin de semana.

Estado de la plantilla. "Llegamos bien, aunque con las mismas opciones de jugadores que en estas dos últimas jornadas. Todavía no hemos recuperado a nadie y estamos pendientes de los que puedan participar con el primer equipo para ajustar durante el fin de semana".

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Noé Carrillo. "Es un baluarte para cualquier equipo. Es una noticia positiva que haya vuelto a los entrenamientos, está claro. En principio está con el primer equipo y veremos qué va pasando durante las próximas semanas". 

¿Posibilidad de que coja ritmo competitivo con el Fabril? Todavía no está para competir este fin de semana. Luego se irá viendo semana a semana, con las bajas y necesidades que tenga el primer equipo. Iremos ajustando según situaciones. Igual un fin de semana que el primer equipo no juegue, antes puede hacerlo con nosotros. No sé todavía cómo vamos a hacer. Son cosas más del primer equipo".

Canteranos en el amistoso contra el Penafiel. "Los vi muy bien y muy participativos. También a Frank, que es juvenil. Están intentando ayudar, el primer equipo está un poco en mínimos. Es importante que se sientan cómodos, como uno más y con confianza".

Visita al líder de la categoría. “Es un equipo diferente al Real Unión o a la Ponferradina. La UD Logroñés es más combinativa y cuando tiene que ser vertical, lo hace con jugadores importantes. También son fuertes y constantes en la presión. Nosotros tenemos que crecer más con el balón en el sentido de ser más dominantes. Nos van a obligar a estar más ajustados en la presión alta. Tendremos que intentar contrarrestar ese juego posicional que tienen. Igual no nos hace tanto daño como el juego directo”.

La gestión de Kevin Sánchez. "Ajustaremos según lo que juegue y quiera el primer equipo. No soy yo quien pueda resolver esas situaciones. Iremos viendo la participación que tengan los que están ahora en dinámica de primer equipo. Nosotros tenemos plantilla suficiente para contrarrestar esos minutos que puedan disputar de más. Lo que pase con Kevin y Noé está un poco en el aire lo que pase con ellos".

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¿Qué puede aportar a la delantera del primer equipo?. "Kevin es energía. Tiene capacidad para ir al espacio y capacidad de trabajo. Siempre sale con muchas ganas de intentarlo y dejarlo todo".

Recuerdos del partido de Champions League ante el Oporto. "Había sido una semifinal muy igualada. A nosotros se nos dio un poco como favoritos por el simple hecho de venir de la Liga española. Yo recuerdo que por un detalle se fue esa eliminatoria. Nunca fuimos superiores a ellos, igual que ellos tampoco lo fueron sobre nosotros. Estaba muy igualado todo y parecía que se iba a ir a los penaltis. Al final se acabó antes de tiempo y fue una historia que podía haber sido bonita, pero tuvo un final triste".

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