El Fabril pierde a su portero Álex Marqués por lesión

Álex Marqués golpea el balón en el partido ante la Ponferradina Germán Barreiros

No eran precisamente pocas las bajas que acumulaba el Fabril en su enfermería, pero ahora se suma más. Y no es una cualquiera, Álex Marqués estará alrededor de dos meses fuera de los terrenos de juego tras sufrir una lesión en el cuádriceps en el encuentro del pasado sábado ante el Real Unión. El guardameta, que había conseguido asentarse bajo palos desde el inicio de la temporada, se perderá la visita de este domingo a las 12.00 horas a Las Gaunas para enfrentarse al líder de la categoría, la UD Logroñés, y buena parte del calendario inminente del filial.

Ha sido el propio portero quien confirmó su lesión en el programa La Voz del Deporte, de Radio Voz. "No voy a poder viajar a Logroño porque me lesioné en el último partido", explicó el soriano, que tendrá que detener su progresión justo cuando estaba alcanzando su mejor momento de forma.

Su consolidación bajo palos ha sido una de las sorpresas en el segundo equipo del Deportivo en este inicio de temporada. La campaña pasada, que llegaba tras finalizar su etapa de formación en el Juvenil A, comenzó por detrás de Brais Suárez y Hugo Ríos en la lucha por la titularidad, pero aprovechó la oportunidad con la lesión de rodilla del capitán en el tramo final y convenció a Manuel Pablo.

El técnico grancanario mencionaba justo en la previa de la pasada jornada el crecimiento del futbolista. "Está muy bien. El año pasado empezó a jugar y progresó mucho. Venía del Juvenil A y quizá estaba un poco por debajo de Brais Suárez y Hugo Ríos, pero ha evolucionado. Después de la lesión de Hugo se ha asentado en la titularidad y está mostrando un rendimiento muy bueno", señaló.

Su ausencia supone un contratiempo para un Fabril que empezaba a encontrar en él seguridad bajo palos. Pese a un estreno complicado en el Romano, con una salida desafortunada en el tiempo de añadido ante el Mérida que supuso la primera y única derrota por el momento del equipo, Marqués no había hecho más que crecer. Desde entonces ha sido uno de los protagonistas del exitoso inicio de curso, especialmente por su capacidad para sostener al Fabril en el partido en las situaciones de mayor dificultad.

Primera portería a cero del Fabril en el partido menos merecido Más información

De hecho, su mejor actuación llegó frente al Real Unión. Los blanquiazules lograron su primera portería a cero en un duelo en el que los irundarras acumularon 3,05 goles esperados, según los datos de Sofascore. Las intervenciones de Marqués en manos a manos y la falta de acierto de Aitor Galarza fueron clave para que el Fabril pudiese sumar su segunda victoria del curso.