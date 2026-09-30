Adrián Guerrero: "Desde mi primer año en el Fabril han cambiado muchas cosas; lo único que sigue es la sonrisa"
El extremo ha dado un paso adelante en su regreso al filial blanquiazul, donde es uno de los grandes responsables del exitoso inicio de curso
Tras un curso de crecimiento personal en el Ourense CF, Adrián Guerrero (2006, Ferrol) ha regresado al Fabril como uno de los líderes del equipo y pieza fundamental del exitoso inicio del filial blanquiazul. El extremo, que realizó la pretemporada a las órdenes de Antonio Hidalgo, suma ya tres goles y no pierde de vista la posibilidad de promocionar al primer equipo.
¿Qué valoración hace de este inicio de temporada?
Era para muchos una categoría nueva, pero pienso que hemos empezado de la mejor manera posible. La gente estaba teniendo mucha personalidad y, si seguimos jugando así, puliendo algunos detalles, vamos a conseguir muchos más puntos.
¿Esperaba un comienzo así?
Sí, yo confiaba en el equipo. En pretemporada siempre puedes tener la duda de qué pasará. Yo, según entré en el equipo, vi muchísimas cosas que me gustaron. Ya pensaba que íbamos a hacer un buen papel desde el principio y así está siendo”.
En lo personal, ¿cómo se está encontrando?
Bien. He tenido suerte de que me han entrado los goles, que el año pasado me costó un poco más. Estoy contento, feliz. Me siento muy bien jugando con los compañeros y se nota en el campo.
¿Hacia dónde camina este Fabril?
Yo pienso que no hay que ponerse límites. Creo que esto es partido a partido. Hay que seguir ganando, mejorando en el juego y mejorando cada día los entrenamientos. Eso es lo que nos va a llevar a que en el fin de semana ganemos. Somos una plantilla muy joven y lo que pase será bueno.
El sábado durmieron en puestos de playoff. ¿Qué le dice ver al equipo ahí?
Es un fruto del día a día que hacemos en Abegondo. Yo no soy de mirar mucho la clasificación, pero lo sabemos y claro que lo tenemos en mente.
Manuel Pablo dice que Kevin y usted son dos de las principales armas del equipo. ¿Lo siente así?
El ataque se empieza desde la defensa porque esto es un deporte de equipo. Sí que en los números, de momento, Kevin y yo estamos más destacados, pero eso es trabajo de todos. Yo me siento muy cómodo jugando, supongo que Kevin también, porque así lo estamos demostrando. Hay que seguir trabajando y mejorando para que podamos seguir en esa línea.
¿Qué le pide Manuel Pablo en su posición?
Un poco lo que ya me venía pidiendo años atrás. Básicamente, que vaya hacia adelante, que sea un jugador vertical y que después esté concentrado todo el tiempo que juegue. Sean 90 minutos, 60 o 30. Luego, a nivel defensivo, que también ayude. Eso es algo que teníamos pendiente.
¿Cómo es en el día a día?
Ya había coincidido con él bastante. La verdad que tengo muy buena relación con él y me cae bien.
El equipo está mostrando muchos recursos con balón. ¿Disfruta más de las transiciones o de amenazar un bloque ya ordenado?
Yo soy más de contraatacar, me encuentro más cómodo. Pero bueno, siempre hay que aprender a, según la situación que te plantean los rivales, llevar a cabo una u otra cosa.
Están jugando prácticamente todos los partidos en Riazor. ¿Se acostumbra uno a jugar ahí?
Jugar en Riazor es espectacular. Creo que, a quien le preguntes, te va a decir que es el mejor estadio en el que han jugado nunca. Sí, yo tuve la suerte de poder jugar con el primer equipo en Segunda División y fue espectacular. Cada vez que juegas ahí es especial.
El equipo mantiene su identidad y sigue siendo propositivo. ¿Les ayuda Riazor a jugar así?
Sí, también es cierto que el campo Arsenio Iglesias también está muy, muy bien, pero en Riazor tienes la sensación de que el campo es más grande por las gradas. Te da un plus de concentración jugar allí.
¿Qué aspectos cree que debe mejorar el equipo?
Los duelos y la entrada a los partidos. Es una categoría nueva y sí que nos está costando un poco los primeros 15-20 minutos de cada encuentro. Una vez entramos, las cosas ya van rodadas. En esta categoría, algo de lo más importante son esas disputas. Nosotros el juego, por así decirlo, lo tenemos, tenemos que sumarle también esa contundencia porque nos están haciendo daño.
Ante el Real Unión llegó a actuar por minutos como carrilero. ¿Sufre más cuando recibe tan lejos del área?
Fue algo que trabajamos durante la semana. Me siento más cómodo arriba porque creo que puedo hacer más daño cuando estoy más cerca del área, pero bien. Aparte, durante la pretemporada con el primer equipo, sí que estaba más habituado a ser carrilero o a actuar en esa posición más intermedia. Me fue más fácil por haber estado en verano haciendo eso.
Sé lo que es estar fuera del Deportivo y todo es muy diferente. Abegondo es top
También jugó unos minutos por la izquierda. ¿En qué banda se siente más cómodo?
Yo me siento más cómodo en derecha, pero me gusta jugar por los dos lados. Sí que es verdad que no estoy tan acostumbrado a hacerlo a pie cambiado. Hay menos jugadores de mi estilo en derecha. Al final, todos acaban jugando en banda contraria.
Cada vez más extremos acaban reconvirtiéndose en laterales. ¿Se lo han planteado alguna vez?
Sí, alguna vez, alguna vez (ríe).
¿Cómo se encuentra físicamente? Ha terminado varios partidos al límite.
Bien, la verdad es un poco raro porque yo me encuentro muy bien, pero salía de los partidos bastante acalambrado. Hablamos con los fisioterapeutas, con el nutricionista y no sabíamos por qué. Yo me cuido, descanso y como bien, y aun así me pasaba eso. Me han dicho que podría ser por un exceso de concentración… Ahora cada vez voy aguantando más.
Ya suma tres goles, los mismos que hizo el curso pasado en Ourense. ¿Esperaba llegar tan pronto a esa cifra?
No suelo pensar mucho en las cifras. Sé que son más que importantes en esto del fútbol, pero no me lo esperaba. Hay que darle importancia, pero no obsesionarse con ello. Llegaron y genial.
Dos han llegado con pases de Kevin. ¿Cómo es su relación, dentro y fuera del campo?
Tenemos una gran relación. Es un chico de 10, tanto dentro del campo, que es muy buen compañero, como fuera. Es un buen amigo y me llevo muy bien con él. Creo que se refleja en el campo.
¿Qué balance hace de su experiencia en el Ourense CF?
Yo salí para coger minutos en la categoría y básicamente para jugar. Al final descendimos, pero mi cualificación de la temporada es buena. Creo que hice una buena temporada y cumplí los objetivos que yo me había marcado, a pesar de perder la categoría, que siempre lo emborrona todo un poco.
¿Cree que esa etapa le ayudó a volver como un jugador más maduro?
Del Guerrero que estaba en el Fabril en su primer año al de ahora han cambiado muchas cosas. Lo único que sigue es la sonrisa de siempre.
¿Qué ha cambiado?
Trabajo, trabajo y más trabajo. Del que siempre se habla. Alimentación, gimnasio y, por supuesto, también los entrenamientos en el día a día.
Este verano terminó su cesión y decidió quedarse en el Fabril. ¿Por qué?
Hablo con la directiva y me dicen que creen que sería positivo que estuviese aquí para hacer un buen equipo. Yo lo vi con muy buenos ojos desde el principio. Sé lo que es estar fuera de aquí y todo es bastante diferente. La gente que se ha ido fuera lo sabe, Abegondo es muy, muy top.
133 minutos disputó en la pretemporada del primer equipo del Deportivo. En el Fabril es el máximo goleador con tres tantos
Hizo la pretemporada con el primer equipo. ¿Cómo se sintió?
Bien. Tienen un equipo impresionante y lo están demostrando. Estoy seguro de que van a tener un muy buen año. Yo estoy aquí para lo que necesiten.
Con las ausencias de Mella y Altimira tuvo una oportunidad. ¿Está satisfecho con su rendimiento?
Sí, son situaciones que tienes que aprovechar. Yo no soy conformista y creo que siempre se puede dar un poco más, pero tampoco me voy a quejar de cómo lo hice.
¿Cómo es Antonio Hidalgo en el trato?
Tiene una relación muy cercana con los canteranos. Así es que en la pretemporada subimos un montón. Yo estoy muy a gusto con él. Es una persona directa.
Tiene contrato hasta 2028. ¿Cómo visualiza su futuro?
Pienso que mirar en el más allá tampoco vale de mucho. Hay que trabajar día a día y jugar. Estoy centrado en esta temporada, que por ahora pinta muy bien.