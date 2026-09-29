Los líderes del Fabril responden a la llamada

Rubén López y Kevin Sánchez se abrazan en la celebración de un gol Quintana

No había por qué tener expectativas especialmente altas con el inicio del Fabril. Pero si alguien las hubiese colocado arriba, seguramente la realidad todavía las habría superado. El filial blanquiazul, debutante en esto de Primera Federación, ha convertido sus cinco primeras jornadas en un notable comienzo de campeonato, hasta el punto de haber dormido el sábado en puestos de playoff a Segunda División. La jornada le ha llevado hasta la séptima posición, pero no cambia la dimensión de un arranque en el que buena parte de la responsabilidad recae sobre cuatro de sus principales líderes.

Rubén López, Adrián Guerrero, Kevin Sánchez y Martín Ochoa volvieron este verano a Abegondo después de un año lejos de casa. Regresaban para asumir galones y ser los referentes de un equipo joven e inexperto. Cinco jornadas después, los cuatro ya están haciendo honor a esa condición y tirando del carro. Los de Manuel Pablo suman ocho puntos y han marcado siete goles, de los cuales seis han llevado la firma, directa o indirecta, de alguno de los cuatro.

El primer tanto de la temporada llegó en la segunda jornada, frente al Cacereño. Después de una primera mitad en la que los blanquiazules ya habían acumulado méritos para encontrar el empate, lo consiguieron nada más volver de los vestuarios. Kevin recogió un centro pasado en el segundo palo y observó la llegada de Rubén López, que desde más allá de la frontal colocó el balón en la escuadra.

Contra la Ponferradina, el protagonismo se lo repartieron los extremos. De la fe del burgalés nació la jugada que acabó en penalti para los locales. Guerrero asumió e igualó el marcador desde los once metros. El gol que completó la remontada también los implicó a ambos. Un pase desde línea de fondo del '10' que el '11' definió con el pie izquierdo.

La visita a Lezama volvió a exigir una reacción. El Fabril tuvo que rehacerse dos veces ante el Bilbao Athletic y encontró respuestas en sus líderes. Martín Ochoa firmó el 1-1 poco antes del descanso con un remate a la media vuelta en el área pequeña. Y, en la segunda parte, Kevin controló un cambio de orientación pegado a la línea de cal, encaró a su lateral y ganó línea de fondo para enviar el esférico al segundo palo, donde apareció Guerrero para marcar su tercera diana de la temporada y rescatar un trabajado punto.

En el choque ante el Real Unión, que supuso la segunda victoria del curso, también aparecieron. Esta vez, con el Fabril ya por delante y el encuentro prácticamente resuelto, a falta de los últimos minutos del tiempo añadido, Kevin tuvo tiempo para dejar su sello. Entró en los últimos quince minutos y redondeó su semana con una cabalgada desde campo propio que terminó con pase a Álvaro Mardones, que batió en el mano a mano a Tena para hacer el 2-0 definitivo.

Más allá de la aportación directa al marcador, los cuatro tienen un peso diferente dentro de la estructura de un técnico grancanario que ha encontrado en ellos la jerarquía y experiencia en la categoría.

Rubén López es uno de los grandes soportes del equipo. Segundo capitán tras Hugo Ríos, que todavía no ha participado, y segundo jugador de campo que más minutos ha disputado (429), solo por detrás de Quique Teijo, que ha jugado los 450 posibles.

Adrián Guerrero es el máximo goleador. Ha sido titular en las cinco jornadas, aunque su explosividad y despliegue físico le han impedido completar algún duelo. Sus carreras son muchas veces un atajo útil para ganar metros y transportar el balón hasta área rival.

Por su parte, Martín Ochoa, que entró desde el banquillo en el último partido, ayudó a sacudirse de la presión adelantada y el asedio al que le estaban sometiendo los irundarras.

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El cuarteto lo completa Kevin Sánchez, que ha tenido que adaptarse a dar amplitud desde la izquierda en el 4-3-3 que Manuel Pablo dibuja en fase ofensiva. Mucho más alejado del área de lo habitual. Aun así, es el jugador que más pases de gol ha dado (4, los mismos que Nico Barattucci, del Villarreal B) y sus actuaciones con el Fabril, la pretemporada que ya se marcó en verano y los dos goles ante el Penafiel le dejan como candidato serio a aparecer en los planes de Antonio Hidalgo tras las lesiones de Aubameyang y Eddahchouri.