Primera portería a cero del Fabril en el partido menos merecido

Álex Marqués detiene un disparo en el partido ante la Ponferradina Germán Barreiros

Segunda victoria de la temporada, cuarta jornada consecutiva sin conocer la derrota y primera portería a cero en esta nueva andadura del Fabril en Primera Federación. Aunque la primera vez sin encajar, llegase con una particularidad en la que Manuel Pablo ha puesto el foco en la rueda de prensa previa al encuentro ante el Real Unión de Irún.

“Hemos sufrido mucho”, “no es el partido que más me satisface”, “nos han hecho muchas situaciones de gol” o “no nos puede engañar el resultado” fueron frases que el técnico grancanario enunció al término del partido. Y lo cierto es que Manuel Pablo no se engañó ni lo más mínimo, porque el Fabril se llevó el triunfo en un duelo en el que el Real Unión acumuló numerosas ocasiones. El filial blanquiazul recibió quince remates a puerta, cuatro de ellos entre los tres palos; la segunda peor cifra de lo que va de temporada. De hecho, solo el Athletic Club le consiguió rematar más (16 tiros, ocho a puerta), con la gran diferencia de la efectividad. Porque el filial bilbaíno sí se cobró sus facturas con dos goles, a diferencia de un Irún que se marchó de Riazor con las manos vacías.

Manuel Pablo: "No nos puede engañar el resultado" Más información

Puede que haya sido el partido en el que el Fabril menos haya merecido firmar su primera portería a cero, pero el fútbol pocas veces entiende de justicia. El poco acierto de Galarza y la actuación de Marqués fueron los principales aliados del filial deportivista. Y eso que a punto estuvo el portero fabrilista de estragarlo con la acción surrealista de la jornada al tocar el balón en un saque de puerta sin que se moviese apenas un metro de su posición y que se quedase en tierra de nadie. Por suerte, el incidente no terminó en gol y se quedó en un susto.

Sin embargo, el Fabril mantiene un patrón común en las últimas jornadas que demuestra fragilidad defensiva: recibe demasiadas ocasiones. Aunque la nota positiva de todo ello sea la capacidad de mantenerse vivo en los partidos, puntuar e incluso ganar. Aunque a Manuel Pablo, sabedor de que esa debilidad no será sostenible, no le baste.