Previa | El Fabril quiere seguir en positivo

Guerrero conduce el esférico en el encuentro entre Fabril y Ponferradina, el último partido jugado en Riazor German Barreiros

Primer mes de competición superado en el Fabril. Cinco puntos de doce posibles adornan ya el casillero del equipo blanquiazul, que ha dejado una idea clara en las cuatro jornadas disputadas hasta el momento. No hay cambio de imagen respecto a lo mostrado en Segunda Federación, lo que hay es capacidad para competir de tú a tú ante cualquiera y, sobre todo, para reaccionar ante la adversidad. El filial ha ido creciendo en confianza en las últimas semanas gracias a los resultados cosechados y llega a su quinto examen del curso con la intención de prolongar esa línea ascendente. El siguiente obstáculo será el Real Unión, otro recién ascendido a la categoría de bronce, pero con un importante pedigrí a sus espaldas e incluso con futbolistas con experiencia en Primera División. Riazor acoge hoy a las 18.45 horas un duelo en el que el Fabril buscará sumar su segunda victoria de la temporada.

Manuel Pablo hizo balance del primer mes en Primera Federación y valoró positivamente la evolución de un grupo que afrontaba el salto con la incógnita de no saber cómo iba a responder a la dificultad. “Queríamos hacerlo bien y estamos consiguiendo cosas positivas”, señaló el técnico canario, aunque también aprovechó para incidir en que existe margen para corregir determinados aspectos del juego que les están castigando. Los cinco puntos han llegado, además, después de que los coruñeses tuviesen que reaccionar a un mal inicio. Ante el Cacereño comenzaron por debajo en el marcador; frente a la Ponferradina protagonizaron una gran segunda mitad para darle la vuelta al encuentro; y en Lezama, ante el Bilbao Athletic, estuvo dos veces por detrás y terminó rozando incluso el triunfo en el tramo final.

Precisamente ese espíritu competitivo es uno de los registros que quiere mantener el cuerpo técnico, aunque hay un problema que solucionar de manera urgente. Los duelos y la contundencia en defensa, además del aprovechamiento de las recuperaciones en campo contrario, uno de los pocos defectos que le encuentra el entrenador a los suyos con pelota. “Robamos alto, pero no estamos sacando el máximo provecho a ese desgaste que hacemos en la presión”, explicó.

Un Real Unión con pedigrí de Primera Más información

Enfrente estará un Real Unión que no es un recién ascendido al uso. El cojunto de Irún regresa a Primera Federación con futbolistas acostumbrados a escenarios de mayor exigencia y con experiencia en la máxima categoría. Martín Merquelanz, Luca Sangalli y Ander Martín tienen fotografías en campos de Primera Division, mientras que Gaizka Martínez, indiscutible en el eje de la zaga blanquinegra, conoce bien la estructura del Deportivo después de haber defendido la camiseta del Fabril durante las temporadas 2017.18 y 2028-19.

El encuentro, además de permitir ese pequeño reencuentro, dejará un momento especial para el propio técnico del Real Unión, Ramsés Gil. El segoviano no escondió en la previa su admiración por Manuel Pablo, al que considera un referente de sus tiempos como jugador. “Para mí es un referente. Yo también jugaba en esa posición de lateral derecho y en aquel momento él era como una institución. Igual le pido hasta un autógrafo”, declaró el preparador irundarra, que también cayó rendido por la oportunidad de visitar Riazor. “Imagínate lo que supone jugar ahí... Es un campazo y tenemos muchísimas ganas”, señaló.

Los txuribeltz llega a la cita tras haber empatado 2-2 con el Mirandés, uno de los grandes favoritos al ascenso, con un gol de Luca Sangalli de falta directa en el añadido. Un punto de mérito que, eso sí, les ha pasado factura a inicios de esta semana, con varios jugadores tocados que finalmente han entrado en la convocatoria.

Una de las incógnitas locales volverá a estar en la alineación, pero esta vez por motivos más que evidentes. Kevin Sánchez fue titular ayer con el primer equipo en el amistoso contra el Penafiel y está por ver cuántos minutos podrá disputar con el Fabril. También habrá que esperar para conocer si el técnico vuelve a decantarse por Yayo González en el centro del campo en lugar de Álvaro Fraga y si Samu Fernández recupera su sitio en el once.

Donde no hay cambios es en el parte médico. Manu Serrano, Damián Canedo, Jairo Noriega, Dipanda y Dani Estévez continúan fuera. Noé Carrillo, por su parte, ya ha comenzado a pisar el césped tras su lesión de tobillo, aunque trabajará en dinámica del primer equipo y no bajará con el Fabril hasta nuevo aviso.

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El filial afronta así una nueva oportunidad para seguir creciendo en casa. Cinco puntos suma ya en este inicio de curso y Riazor será el escenario para intentar añadir otros tres ante un Real Unión con experiencia y argumentos para ponerle las cosas verdaderamente difíciles.