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Cantera

Manuel Pablo: "No nos puede engañar el resultado"

El técnico del Fabril reconoce el sufrimiento ante el Real Unión y confiesa que "la victoria es lo mejor"

Dani Fernández
Dani Fernández
26/09/2026 22:24
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La segunda victoria de la temporada y los ocho puntos en el casillero no impidieron que Manuel Pablo hiciese autocrítica tras el triunfo ante el Real Unión. El técnico del Fabril valoró el resultado, pero reconoció que su equipo sufrió demasiado, concedió numerosas ocasiones y estuvo lejos de ofrecer su mejor versión.

Valoración. "El resultado es lo mejor. Sabíamos de su físico y esperábamos lo mucho que han apretado. Hemos entrado bien al partido, pero ellos han sido más constantes. Hemos sufrido mucho. No hemos sabido saltar las primeras líneas de presión y nos han robado".

Errores con balón atrás. "Hemos sufrido sobre todo cuando recuperábamos balón. Estaban cerca e intentábamos salir combinando. Hay que aprender a saltarse esa línea. Cuando salíamos teníamos nuestras opciones".

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Acierto de cara a portería. "Nosotros también hemos tenido partidos en los que hemos estado mejor que el rival. Esto va de acierto. Han sido un equipo muy fuerte que nos ha hecho sufrir. Es verdad que no hemos tenido las situaciones más claras, pero hemos podido hacer más daño que el que hemos hecho".

Aportación del banquillo. "Hoy han entrado de inicio tres jugadores nuevos. La gente que sale desde el banquillo también es muy importante. Tienen que estar enchufados todos y aportar esa energía. Nos han dado ese extra para llegar hasta el final".

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Ocho puntos. "Los puntos dan tranquilidad, pero no es el partido que más me satisface. Hemos sufrido demasiado y nos han hecho muchas situaciones de gol. No nos puede engañar el resultado"

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