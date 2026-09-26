El 1x1 del Fabril-Real Unión: El gol es cosa de Álvaros

Once inicial del Fabril ante el Real Unión Carlota Blanco

Estas son las calificaciones de los jugadores del Fabril tras superar al Real Unión (2-0) y firmar la segunda victoria de la temporada.

Álex Marqués (7). Sus intervenciones en manos a manos evitaron que el Real Unión se pusiese por delante y una acción surrealista que, por suerte, quedó en susto de muerte.

Quique Teijo (6). Valiente con pelota, tanto desde el lateral como cuando se metía como tercer central. Condujo hacia dentro en busca de superioridades para avanzar.

Ferrán Seco (6). Falto de agresividad con Galarza en un balón aéreo que peinó el delantero y dejó mano a mano a Tallal. Le flotaban con balón y avanzó con convicción hasta que le saltaban a apretar.

Samu Fernández (6). Cortó el paso a los atacantes irundarras en varias acciones de la primera mitad. Regresó al once inicial y cumplió con seriedad.

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Xabi Campos (7). Su debut con el Fabril. Mostró la sensibilidad en los pies en pases, centros e incluso un disparo a portería desde la frontal.

Yayo González (7). Segunda titularidad del curso. Esta vez sí fue capaz de ordenar y distribuir. También robó varias veces por su buen posicionamiento.

Rubén López (8). Gran esfuerzo físico. Rompió varias veces al espacio y amenazaba la espalda de la defensa con sus carreras desde el carril interior. Perdió algún balón en el balcón del área rival por no estar lo suficientemente rápido.

Adrián Guerrero (6). Algo apagado. Rompió la racha de dos jornadas consecutivas marcando. Cuando el Fabril construía con línea de tres, recibía demasiado lejos del área, donde es decisivo.

Iker Gil (5). Su primer partido como titular. Le costó quedarse con los balones de espaldas a portería. Ochoa le sustituyó a la hora de encuentro.

Justino Barbosa (6). Sacrificado en defensa. En ataque lo intentó, pero sin acierto. Le falta algo de chispa a la hora de hacer los regates.

EL MEJOR. Álvaro Fraga (9). Marcó el 1-0 de cabeza como si fuese goleador de profesión. También se asoció bien, puso a compañeros en ventaja y fue la mayor amenaza del Fabril.

Los cambios

Martín Ochoa (6). Bajó todo lo que le llegó y oxigenó al equipo.

Koke San José (7). Dio la asistencia a Fraga con un centro teledirigido.

Domínguez (5). Sin mucha incidencia en el juego.

Kevin Sánchez (8). Quince minutos le bastaron para dar su cuarto pase de gol de la temporada.

Álvaro Mardones (8). Definió entre las piernas de Tena para hacer el 2-0.