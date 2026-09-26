Álvaro Fraga conduce el balón ante la mirada de Gaizka Martínez Carlota Blanco

El Fabril, sin el brillo de otros días, sumó su segunda victoria de la temporada tras vencer al Real Unión (2-0) y escala hasta los puestos de playoff de ascenso a Segunda División tras llevarse el gato al agua en un partido que parecía destinado a todo lo contrario. Los irundarras acumularon ocasiones de sobra como para ponerse por delante, pero fueron los locales quienes encontraron el camino del gol con un cabezazo de Álvaro Fraga. Mardones sentenció en el añadido.

Manuel Pablo introdujo cinco cambios en el once respecto al empate en Lezama y concedió la primera titularidad a tres jugadores en un Fabril que comenzó mejor a lo que acostumbra. El encuentro arrancó fluido y contenido a partes iguales, pero fue ganando en ritmo y diversión a medida que se sucedieron las ocasiones a partir de la media hora.

Las dos primeras llegadas llevaron la firma de Álvaro Fraga, primero como finalizador y después como lanzador. El mediapunta de Valdoviño encontró un espacio entre los centrales para plantarse ante Jon Tena, salió demasiado blando y terminó en las manos del guardameta irundarra. Poco después, tras un córner del Real Unión, Marqués despejó con el puño y activó un contragolpe de tres para tres. Fraga condujo, dividió y soltó para Justino Barbosa, al que le faltó ese último cambio de ritmo en el recorte para convertir la acción en una ocasión de verdadero peligro.

El Fabril confirmaba así los virtudes y defectos señalados por Manuel Pablo. Poco más se le puede pedir al equipo herculino con pelota. Peligroso y con muchas soluciones tanto en transición como en ataque posicional, pero también volvía a sufrir con el juego directo. Así llegó la primera ocasión visitante. Un balón largo de portero a delantero que Aitor Galarza peinó para que Tallal se plantase ante Marqués. Ferrán Seco no pudo imponerse en el duelo y Quique Teijo tuvo que llegar forzado para evitar que el extremo izquierdo rematase con mayor comodidad.

A partir de ahí, el partido se animó. Rubén López, más suelto cuando tiene a Yayo de escolta, alcanzó la línea de fondo, aunque su pase atrás no encontró ni a Iker Gil ni a Adrián Guerrero. Después apareció Xabi Campos, una de las gratas sorpresas para Antonio Hidalgo en pretemporada y también para Manuel Pablo en su debut en Primera Federación. El todavía juvenil probó desde la frontal con un disparo raso y potente que Tena desvió a córner. Cinco minutos después, Quique Teijo lo intentó de la misma manera desde el otro costado, pero volvió a encontrarse con el meta visitante.

Cuando el descanso ya se acercaba, llegó la más clara. Ander Martín apareció completamente solo en el punto de penalti tras un centro atrás y remató, pero Marqués respondió con una intervención decisiva para evitar el 0-1.

Cambió fichas e intenciones Ramsés Gil en el paso por vestuarios. Fontán y Tallal abandonaron sus puestos y los txuribeltz empezaban a encadenar varias oportunidades de gol, pero en ninguna dirigieron el balón entre los tres palos. La falta de acierto de Aitor Galarza era lo que mantenía la igualdad.

Manuel Pablo también leyó que el partido se le escapaba de las manos y reaccionó con un triple cambio de una tacada. Martín Ochoa, Koke San José y Domínguez saltaron al verde con la misión de devolver al Fabril el dominio de lo que acontecía, pero el movimiento tampoco cristalizó.

Llegó entonces la acción más surrealista del encuentro y, quién sabe si de la temporada. Marqués golpeó el balón en un saque de puerta y, tras impactarlo, este quedó a un metro de su posición. El soriano se vio obligado a ponerse de rodillas, tapando portería y sin tocar el balón para no cometer libre indirecto. La solución pasó por esperar a que el delantero contactase primero con el esférico. Por fortuna, así lo interpretó el colegiado en el videomarcador.

Quemó las naves Manuel Pablo con la entrada de Kevin, en un cambio pactado para que el burgalés disputase los últimos quince minutos. El Real Unión había firmado las mejores ocasiones y parecía merecedor de llevarse el gato al agua, pero apareció un centro teledirigido de Koke San José a la cabeza de Álvaro Fraga. El '25' llegó desde atrás y cabeceó al fondo de las mallas como un auténtico killer para hacer el 1-0 en el 85.

A ese gol le sucedió el de Álvaro Mardones, a pase de Kevin Sánchez, ya en el tiempo añadido y con los irundarras fuera de posición. Un 2-0 que certifica la segunda victoria del curso y permite al Fabril dormir en puestos de playoff de ascenso a Segunda División.