Un Real Unión con pedigrí de Primera 

Varios jugadores blanquinegros en un amistoso de este verano Real Unión

El Real Unión no es un recién ascendido cualquiera. El histórico conjunto de Irún regresa a Primera Federación con una plantilla que cuenta con futbolistas que saben lo que es competir en la máxima categoría. Un recorrido que marca diferencias respecto a otros recién llegados y que el Fabril tendrá que tener en cuenta en el duelo de este sábado (a las 18.45 horas) en Riazor, tal y como señaló Manuel Pablo al analizar al próximo rival blanquiazul.

Hasta tres jugadores del conjunto irundarra han disfrutado de minutos en Primera. El nombre más destacado es el de Martín Merquelanz, canterano de la Real Sociedad y uno de los futbolistas con mayor recorrido del vestuario. El extremo disputó 18 encuentros en la máxima categoría después de convertirse en una de las sensaciones del Mirandés durante la temporada 2019-20, en la que tanto vibró Anduva.

Aquel equipo, dirigido por un joven Andoni Iraola, alcanzó las semifinales de la Copa del Rey tras eliminar a Sevilla, Celta y Villarreal. El extremo fue una de sus grandes amenazas gracias a su verticalidad y a su golpeo de balón, rendimiento que le permitió regresar a la Real Sociedad y hacerse un hueco en el primer equipo. Ahora, a sus 31 años, es una pieza importante del Real Unión y ha sido titular en las cuatro jornadas disputadas hasta el momento.

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También conoce bien la Primera División Luca Sangalli. El centrocampista, igualmente formado en Zubieta, disputó 29 partidos con la Real Sociedad y fue integrante del equipo que conquistó la Copa del Rey con Imanol Alguacil ante el Athletic Club. Después pasó por Cartagena y Málaga, con el que consiguió el ascenso a Segunda División hace dos temporadas.

El tercer jugador con experiencia en la máxima categoría es Ander Martín. Otro producto de la cantera de la Real Sociedad llegó a disputar cerca de 150 minutos con el primer equipo. Su trayectoria en Segunda es todavía más extensa, con casi un centenar de encuentros y una etapa especialmente destacada en el Burgos.

Y en un vestuario con semejante recorrido también hay espacio para un rostro conocido en Abegondo. Gaizka Martínez defendió la camiseta del Fabril durante las temporadas 2017-18 y 2018-19, en las que disputó cerca de medio centenar de partidos con un filial que terminó descendiendo a Tercera. Ahora, varios años después, regresará a Riazor para enfrentarse al equipo en el que jugó aquellas dos temporadas, esta vez como futbolista de un Real Unión que llega a la categoría con algo más que la etiqueta de recién ascendido, tal y como está demostrando.