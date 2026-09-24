Manuel Pablo: "Estamos consiguiendo cosas positivas, pero tenemos margen de mejora"

Manuel Pablo sentado en el banquillo de Riazor en el partido entre Fabril y Cacereño Quintana

El Fabril afronta este sábado en Riazor (18.45 horas) un nuevo examen ante el Real Unión después de haber sumado un "sufrido" punto en su visita a Lezama. Manuel Pablo valoró positivamente el primer mes de competición, aunque reconoció que el equipo todavía tiene margen de mejora, especialmente en los duelos y en cómo atacar tras robar alto. Enfrente estará un recién ascendido del que el técnico canario destaca su físico y capacidad para acomodarse en muchas fases del juego.

Semana. "Ha ido bien. Estamos contentos por el punto conseguido en Lezama. Fue sufrido y lo competimos hasta el final. Ahora viene un rival de distintas características. Físicos, con calidad y con algún futbolista que ha llegado a estar en Primera División. Vemos la categoría y los resultados y hay mucha igualdad".

Conclusiones tras un mes de campeonato. "Estábamos expectantes porque no conocíamos la categoría. Queríamos hacerlo bien y estamos consiguiendo cosas positivas. Es verdad que nos están costando ciertos aspectos del juego, como los duelos directos ante rivales que se manejan bien ahí. Este último fin de semana también estuvimos algo imprecisos. Robamos alto, pero no estamos sacando el máximo provecho. Nos desgastamos mucho en la presión y no estamos generando lo que deberíamos".

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Real Unión. "Es un equipo físicamente fuerte en la presión alta y que maneja muchos registros. Se saben juntar para defender y luego tienen a gente como Merquelanz o Luca Sangalli. Veo que se adaptan a diferentes situaciones. Están tranquilos también sin balón porque saben el físico y la gente que tienen arriba".

Muchos goles a favor. "Tienen mucha calidad arriba y llegan con mucha gente. Son constantes en lo que hacen. Nosotros tenemos que mejorar en eso. Hemos recibido goles en todos los partidos y nos está costando en los principios de partido. Debemos mejorar en los riesgos. En ataque estamos haciendo bien las cosas, en juego estamos teniendo situaciones".

Rendimiento de Kevin y Guerrero. "Ya pensábamos en que iban a ser jugadores importantes para el equipo. Detrás hay una idea de juego que les hace ser protagonistas. Los queremos arriba, que tengan mucho balón y que puedan correr al espacio. Nos estamos aprovechando de todas esas cualidades que tienen. Somos un equipo que busca ser protagonista para que ellos también lo puedan ser".

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Noé Carrillo ya entrena sobre el verde. "Todavía es pronto para contar con él, además que está en dinámica de primer equipo. Va a ser así hasta que nos digan en algún momento que puede bajar con nosotros. Creo que no ha completado ningún entrenamiento".

Mejora de Álex Marqués. "Está muy bien. El año pasado empezó a jugar y progresó mucho. Venía del Juvenil A y quizá estaba un poco por debajo de Brais Suárez y Hugo Ríos, pero ha evolucionado. Después de la lesión de Hugo se ha asentado en la titularidad y está mostrando un rendimiento muy bueno".

Los 'mayores' comparten su experiencia. "Habíamos hablado con ellos y se expresaron. Nosotros, el cuerpo técnico, éramos inexpertos y ellos ya lo habían vivido. Les preguntamos delante del resto para que dijesen qué pensaban de la categoría. El conocimiento que tienen le viene bien a los demás".