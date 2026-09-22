Un once en constante evolución: Manuel Pablo no repite nunca

Once del Fabril ante la Ponferradina German Barreiros

Si algo marcó la pretemporada del Fabril, fue el rompecabezas que ha tenido que componer la dirección deportiva para acoplar a todas las piezas: jugadores que regresaban tras cesión; otros que promocionaban desde el Juvenil A; futbolistas que llegaban como incorporaciones para reforzar la plantilla de cara a una nueva aventura en Primera Federación; y, por supuesto, los que ya estaban y se consagraron como pilares del equipo que logró el campeonato de Segunda Federación y el correspondiente ascenso.

El verano estuvo lleno de idas y venidas y, después de que la dirección deportiva hiciese su trabajo, le pasó el testigo a Manuel Pablo. Desde el inicio de temporada, la gestión de la plantilla es ocupación del entrenador grancanario y de su cuerpo técnico. Y pasadas cuatro jornadas, el preparador del filial blanquiazul todavía no ha repetido once titular. Si bien es cierto que las circunstancias solo le han permitido calcar un once en esta última jornada, en el partido ante el Athletic Club B.

Tras ser titular en la primera jornada liguera, el club anunció la salida de Luisao, quien finalizó contrato con la entidad coruñesa y después firmó por el Pontevedra como agente libre. Fue precisamente su baja la que impidió que Manuel Pablo duplicase contra el Cacereño el once utilizado ante el Mérida. De hecho, el único nombre que varió fue el del atacante catalán de origen ecuatoriano, al que el técnico del Fabril sustituyó por Álvaro Fraga.

Lo mismo ocurrió entre la jornada 2 y 3. La lesión de Manu Serrano, el elegido en los dos primeros encuentros para acompañar a Samu Fernández en el centro de la zaga, imposibilitó que el once ante el Cacereño se repitiese contra la Ponferradina. La entrada de Ferran Seco fue la única novedad.

Este domingo, Manuel Pablo pudo calcar los once nombres que alineó frente a la Ponferradina. Pero no lo hizo. Los sacrificados fueron Samu Fernández y Álvaro Fraga; el entrenador fabrilista escogió por delante de ambos a Álvaro Mardones y a Yayo González.

Dos líneas fijas

Todo apuntaba a que la defensa sería una de las líneas que menos cambios sufriría, por una cuestión de efectivos. Sin embargo, la lesión de Serrano privó a Manuel Pablo de ello.

Martín Ochoa marca con la blanquiazul 1.065 días después Más información

De esta forma, la portería, con Álex Marqués; y el ataque, con Kevin Sánchez, Martín Ochoa y Adrián Guerrero, son las dos únicas zonas del campo que no han variado en estas primeras jornadas de liga. Los cuatro, por ahora, son los intocables en el Fabril de Manuel Pablo.