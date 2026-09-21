Martín Ochoa marca con la blanquiazul 1.065 días después

Martín Ochoa en el Fabril-Athletic Club B Athletic Club

Hacía 1.065 días que Martín Ochoa no celebraba un gol con la elástica blanquiazul y el escudo del Deportivo en el pecho; 1.065 días desde aquel tanto en la Nova Creu Alta con el primer equipo, que valió para sumar tres puntos ante el Sabadell en la jornada 9 de la temporada 2023-24, la última del conjunto coruñés en Primera Federación.

El pasado domingo, el delantero riojano puso fin a una larga espera. Lo hizo en la visita del Fabril al Athletic Club B, al firmar el primer tanto para el filial deportivista, el que supuso el 1-1 provisional, antes de que Oyono y Guerrero pusieran el 2-2 definitivo. Ochoa recuperó, en el minuto 41, una imagen que llevaba mucho tiempo sin repetirse; desde el 21 de octubre de 2023.

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Entre una diana y otra caben dos temporadas de cambios. De irrumpir como una de las promesas de Abegondo y marcar con el primer equipo en el tercer escalón nacional a vivir etapas fuera de A Coruña, encadenando cesiones. Todo para volver al Fabril y convertirse en uno de los futbolistas llamados a liderar al equipo en su aventura en Primera Federación.

Su gol en Lezama va más allá de la estadística. Sirve para que, tras un inicio de curso discreto, recupere la confianza. Y más tras firmar una diana de ‘9’ puro: controló dentro del área un centro de Iker Vidal que se le quedó atrás, se giró, amagó para engañar a la defensa del Athletic y remató directo al fondo de la red. Así es como Martín Ochoa dejó claro que quiere volver a ser decisivo con el escudo del Deportivo en el pecho.