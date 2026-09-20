Previa | Dos espejos con el mismo reflejo en Lezama

Koke San José se prepara para enviar un balón al área desde la banda en el partido contra la Ponferradina German Barreiros

Lezama propone un nuevo juego para el Fabril. El filial deportivista se encontrará este domingo (a las 12.00 horas) con un Bilbao Athletic que todavía no conoce la derrota y que comparte con los coruñeses una manera de entender el fútbol basada en el balón, la iniciativa y la búsqueda de superioridades a través de la posesión. Un duelo entre dos proyectos jóvenes a los que no les ha achantado el inicio liguero y que llegan a la cita con la flecha para arriba.

El equipo de Manuel Pablo suma cuatro puntos después de tres jornadas, tras el empate ante el Cacereño en Riazor y la meritoria remontada de la pasada semana frente a la Ponferradina. Un golpe encima de la mesa de gigante que ha permitido al Fabril despegar hasta la zona media y reforzar unas sensaciones que ya habían empezado a mejorar después de estrenar el casillero ante los extremeños. Ahora quiere dar continuidad a esa línea ascendente ante un rival que está de dulce.

Y es que el Bilbao Athletic ha comenzado con fuerza. Dos victorias y un empate le mantienen invicto, con el 1-3 de la pasada semana en Pasarón como último argumento y argumento de todo el potencial ofensivo de los cachorros, que castigaron en prácticamente todos sus disparos a portería. Además, el conjunto vasco es el equipo con menor media de edad del grupo, con 19,8 años. El Fabril, con 20,5, ocupa el segundo puesto en el ranking de la juventud.

Manuel Pablo, que ya tiene muchos tiros dados en esto, optó en rueda de prensa por poner los pies en el suelo a los suyos, tratando que la primera victoria no altere la perspectiva de su equipo. “Las victorias recompensan lo que estábamos haciendo, pero no nos tiene que confundir tampoco, ni hacernos creer algo más”, advirtió. La categoría, recordó, “nos va a exigir cada fin de semana”, un hecho que volverá a aparecer sobre el verde de Lezama ante un adversario que también llega lanzado y lleno de moral.

El encuentro también permitirá comprobar cómo responde el filial blanquiazul ante un contrario con una propuesta diferente a la que se ha encontrado hasta ahora. Manuel Pablo confesó que los duelos en defensa están siendo uno de los aspectos que más está costando al equipo. El primer gol de los bercianos fue un buen ejemplo. Un balón en largo a última línea que disputaron tres fabrilistas y ninguno consiguió ganar. La accón terminó con un centro lateral con la defensa descolada y el tanto de Arturo Molina completamente evitable.

En Lezama, sobre al papel, el reto será otro. Enfrente estará un Bilbao Athletic que también prioriza la pelota, construir desde atrás y generar ventajas a través de lo asociativo. “No son de buscar tanto duelo ni tanto fútbol directo, sino de generar superioridades con el balón”, explicó el técnico canario.

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El escenario plantea una incógnita para el Fabril, que tendrá que estar preparado para vivir sin la pelota durante menos tiempo del habitual si el conjunto vasco consigue hacerse con el control. “A nosotros lo que nos gusta es tener el balón siempre. No sé cuánto vamos a sufrir en ese sentido”, admitió Manuel Pablo, que también insistió en la necesidad de adaptarse. “Que no nos produzca sufrimiento no tener tanto balón”, señaló.

Manuel Pablo cuenta, además, con una circunstancia inédita en este inicio de curso. Por primera vez no está obligado a modificar el once por cuestiones de disponibilidad y tiene la posibilidad de repetir la alineación que la pasada jornada consiguió remontar a la Ponferradina. Todo apunta a que el técnico dará continuidad al equipo que consiguió la primera victoria de la temporada.

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Entre los nombres propios de ese triunfo estuvieron Kevin Sánchez y Adrián Guerrero. Las dos alas del Fabril conectaron en la segunda mitad para cambiar el partido y marcaron las diferencias, como están llamados a hacerlo.

El Fabril afronta una prueba diferente dentro de su inicio de temporada. Cuatro puntos le sitúan en la zona media, mientras que el Bilbao Athletic llega invicto y reforzado por su triunfo en Pasarón. Dos equipos separados por sus resultados, pero unidos por una propuesta y por una juventud que vuelve a convertir el duelo en uno de los más particulares de la temporada