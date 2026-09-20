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Cantera

El 1x1 del Bilbao Athletic-Fabril: Marqués sostiene al equipo y Kevin lo levanta

Estas son las notas a los jugadores del filial tras empatar en Lezama 

Dani Fernández
Dani Fernández
20/09/2026 15:12
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Álex Marqués toca el balón en el intento de regate de Vizcay
Athletic Club
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Estas son las calificaciones de los jugadores del Fabril tras sumar un trabajado punto ante el Bilbao Athletic en Lezama (2-2). 

Álex Marqués (7). Mantuvo al Fabril en el partido con acciones de mucho mérito en la primera mitad. Pudo hacer más en el tanto de Oyono. Muy parable.

Álvaro Mardones (6). Su primera titularidad en Liga. Sujetó bien a Christian Imga, que era una de las grandes amenazas del Bilbao Athletic. No sufrió en exceso.

Quique Teijo (5). Cambió la demarcación de lateral por la de central izquierdo y se le vio incómodo. Pierde la carrera con Vizcay en el tanto del 2-1 y pudo haber ayudado algo más a Iker Vidal en el primer gol del encuentro.

Ferrán Seco (6). Mejor que contra la Ponferradina. Estuvo mucho más seguro con el balón en los pies y transmitió mayor seguridad defensiva.

Iker Vidal (6). Demasiado permisivo en el primer gol del encuentro. No encimó a Vizcay lo suficiente y le permitió girar. Luego asistió a Martín Ochoa para el 1-1.

Rubén López (7). Adelantó su posición con la inclusión en el once de Yayo. Estuvo más suelto y abarcó mucho más campo. Fue buen gestor con el balón en los pies y realizó varios robos. 

Koke San José (6). Mucha menos presencia en el juego que otros días. Corrió, peleó y acabó siendo sustituido en el minuto 79.

Yayo González (6). Estrenó titularidad. Manuel Pablo apostó por él en busca de músculo y más fuerza en el medio. Vio amarilla por una dura entrada a Selton.

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Crónica | El Fabril revive en Lezama y se gana un punto (2-2)

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Adrián Guerrero (8). Tercera diana de la temporada y segunda jornada consecutiva marcando. Apareció en el segundo palo para rebañar el centro de Kevin y poner el 2-2 definitivo. Estuvo muy vigilado y no pudo explotar tanto su velocidad como ante los bercianos.

Martín Ochoa (7). Anotó su primer gol del curso con un disparo a la media vuelta desde el área pequeña. Abandonó el campo en la primera ventana de cambios.

EL MEJOR. Kevin Sánchez (8). Fue el que más aportó en la primera mitad y volvió a coronarse en la segunda. Sirvió el balón del empate final a Guerrero tras encarar a su par y ganar línea de fondo.

Los cambios

Mauro Valeiro (6). Giros y controles a otro ritmo. La joya de la cantera sigue acumulando minutos.

Álvaro Fraga (6). Tuvo una clara ocasión, pero el defensa le bloqueó el tiro.

Domínguez (6). Tiró una buena pared con Justino.

Iker Gil (6). Tuvo una de cabeza y creó la última ocasión.

Justino Barbosa (6). Estuvo eléctrico y vertical el poco tiempo que jugó-

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