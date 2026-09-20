Crónica | El Fabril revive en Lezama y se gana un punto (2-2)

Martin Ochoa sale a taponar un disparo del Bilbao Athletic en jugada de estrategia Athletic Club

Nuevo punto y nuevas conclusiones positivas para un Fabril que sale de Lezama con motivos para valorar positivamente su empate ante el Bilbao Athletic (2-2). El equipo coruñés supo rehacerse de una primera media hora en la que estuvo contra las cuerdas, igualó por dos veces el marcador y terminó creciendo hasta el punto de marcharse con la sensación de haber podido completar la remontada en los últimos minutos. Martín Ochoa y Adrián Guerrero firmaron los goles.

Por primera vez esta temporada, Manuel Pablo no estaba obligado a tocar su once por bajas o lesiones, pero aun así sorprendió con dos modificaciones. La principal novedad fue la suplencia de Samu Fernández, que provocó un movimiento en cadena. Teijo pasó al eje de la zaga y Álvaro Mardones disfrutó de su primera titularidad en el carril derecho. La otra variante fue la entrada de Yayo González por Álvaro Fraga, lo que restaba calidad y capacidad con balón pero sumaba mayor presencia física en la medular, con Rubén más adelantado.

No fue la mejor primera parte del Fabril esta temporada. Más bien tuvo su peor media hora en Primera Federación, ante un Bilbao Athletic que llegaba lanzado, invicto y que encontró pronto todavía más motivos para sonreír y demostrar todo su potencial ofensivo. Y eso que el inicio fue adverso para los cachorros, que antes de llegar al minuto 10 perdieron a Sorasketa por una lesión muscular.

El cambio obligado no frenó a los de Bittor Llopis y, apenas un minuto después, aprovecharon la fragilidad defensiva que viene castigando a los de Manuel Pablo desde que comenzó el campeonato. Txus Vizcay recibió en la frontal, de espaldas a la portería, y se apoyó en la permisividad de Iker Vidal para girarse sin oposición alguna, acomodarse el balón a su pierna izquierda y batir por alto a Alex Marqués con un potente disparo.

El 1-0 no despertó al Fabril. Al contrario. Cuatro minutos después, Oyono recibió completamente libre en la derecha y volvió a levantar la cabeza sin oposición. Su centro encontró al ya goleador Txus atacando la espalda de Ferran Seco. El delantero se lanzó en plancha y cabeceó con todo a favor, pero Marqués apareció para evitar el segundo. El soriano empezaba a convertirse en el gran argumento coruñés para no perderle la cara al choque.

El Bilbao Athletic encontraba espacios, salía de la presión y castigaba cada pérdida. A eso se le sumaban los errores propios del Fabril, como cuando Koke San José cometió un error en salida con la defensa abierta y dejó mano a mano a Christian Imga ante Marqués. El delantero llegó trastabillado al duelo y el guardameta volvió a salvar al Fabril. Selton y Sola estaban imponiendo su ley, especialmente el hispano-brasileño, que ya acumula siete apariciones con el primer equipo del Athletic y cerca de 200 minutos en Primera. Hecho de otra pasta.

Cuando el resultado ya era lo más positivo para los de Manuel Pablo, llegó lo inesperado. Rubén López descargó para Iker Vidal, que puso un centro raso al corazón del área. Martín Ochoa apareció para resolver a la media vuelta y convertir el primer disparo a puerta del Fabril en el empate. Un gol que no respondía a lo visto, pero que cambió por completo el escenario.

El Bilbao Athletic todavía tuvo una última ocasión con Belategi, nuevamente respondida por Marqués. El Fabril, después de media hora de absoluto sufrimiento y de conceder demasiado atrás, se marchaba al vestuario con un 1-1 que sabía a mucho.

Todo el efecto positivo que había provocado el empate se desvaneció en la reanudación. A los locales les bastaron dos minutos para volver a ponerse por delante. Vizcay ganó una carrera con Quique Teijo tras un forcejeo, Selton aclaró la jugada con un primer toque sutil en la frontal y Oyono recogió la dejada para sacar un disparo fuerte, cercano a Álex Marqués. El guardameta alcanzó a poner la mano, pero no pudo hacerse con el balón, que terminó colándose en la portería. 2-1.

El golpe, sin embargo, volvió a encontrar respuesta. A la hora de partido, Kevin Sánchez recibió pegado a la línea de cal, encaró a su par y llegó hasta la línea de fondo para poner un centro raso al segundo palo. Allí apareció Guerrero para empujar el 2-2 y repetir la conexión que ya había dado frutos la jornada anterior contra la Ponferradina. El Fabril volvía a levantarse.

El empate terminó de convertir el partido en un intercambio de golpes. Bittor Llopis introdujo dos delanteros de una tacada y Manuel Pablo respondió con Mauro Valeiro y Álvaro Fraga, retirando a Yayo González y a Martín Ochoa dejando a Kevin como referencia. Más talento, más riesgo y más espacios.

Lete estrelló un disparo sin ángulo en el palo y el Fabril acabó creciendo con el paso de los minutos. Álvaro Fraga encontró un defensor en su intento, Justino Barbosa rozó el gol tras una pared con Domínguez e Iker Gil cabeceó fuera. Pero aún quedaba una última. En el 98, Iker Gil volvió a probar con un potente remate que Iker Vidal alcanzó a tocar bajo el larguero y que terminó marchándose por encima. El Fabril se sobrepuso a su mal arranque, aceptó el desafío de jugar de tú a tú y acabó acariciando incluso el triunfo.