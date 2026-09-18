Manuel Pablo explica el espectacular salto de Bil Nsongo: "Ese es el gran cambio que ha dado"

Bil Nsongo conduce el balón en el Málaga-Deportivo Fernando Fernández

Tras sumar ante la Ponferradina la primera victoria del curso, el Fabril afronta este domingo a las 12.00 horas en Lezama una prueba diferente ante el Bilbao Athletic. Un duelo de filiales que, por estilo y propuesta, enfrentará a dos equipos con ideas similares. "Va a ser un partido diferente", reconoció Manuel Pablo, que tampoco sabe hasta qué punto puede favorecer a los suyos: "No te lo sabría decir".

Pero la actualidad del Fabril también abarca el momento que vive uno de los nombres propios en el primer equipo del Deportivo. Bil Nsongo, que junto a Aubameyang, está conformando una de las duplas más de moda en LaLiga. Su progresión no ha pasado desapercibida para el técnico canario. que explicó el principal cambio que ha experimentado desde su llegada al club.

Estado físico. "Están disponibles los mismos que el otro día. No recuperamos a nadie para esta semana y supongo que para la próxima tampoco. Estamos trabajando bien y esperamos no perder a nadie más".

Más confianza tras la primera victoria. "La primera victoria recompensa todo el trabajo que veníamos haciendo. No nos tiene que confundir tampoco. No podemos creernos más. En esta categoría todos los partidos son muy competidos. Ahora nos viene un rival que hace las cosas muy bien. nos va a exigir dar el máximo".

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Sin despistarse. "Espero que nos ayude de forma positiva. No que ahora nos creamos más de lo que somos. Estamos viendo que están ganando muchos equipos. La victoria nos ayuda a no entrar en situaciones de temor. El equipo estaba haciendo las cosas bien y había que acompañarlo con resultados".

Otro filial. "Va a ser un partido diferente. Es un equipo que quiere mucho balón y tiene muy buenos futbolistas. No son de buscar tanto duelo y fútbol directo, sino que buscan superioridades a través de la posesión. Me gusta mucho como juegan. Cada uno intentará imponer su idea y estar por encima".

¿Beneficia el tipo de partido?. "No te lo sabría decir. A nosotros lo que nos gusta es tener el balón siempre. No sé cuánto vamos a sufrir en ese sentido. aunque también es verdad que en los duelos también nos está costando contra otro tipo de rivales. Nos tenemos que adaptar a un equipo diferente en ese sentido. Que no nos produzca sufrimiento no tener tanto balón".

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La evolución de Bil Nsongo. "Me alegro por él. Sigue estando cerca de sus compañeros y viene a cada entrenamiento o partido que puede. Su evolución se veía venir. Tiene un potencial muy fuerte y sobre todo tiene hambre y ganas de aprender. Eso lo demuestra. Espero que no se obsesione con el gol porque sabemos cómo es ese tema para los delanteros. Está trabajando mucho y está siendo titular".

Mejor junto a Aubameyang. "Está aprendiendo a usar sus armas. Es muy fuerte y también con balón se maneja bien. Lo que más ha cambiado desde su primer año aquí es que es capaz de salir de la primera acción una vez se queda con el balón limpio. Luego es dar progresión al juego con la calidad que tiene. Ese es el gran cambio que ha dado".