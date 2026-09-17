Los más jóvenes del grupo quedan en Lezama

Martín Ochoa persigue un balón en la victoria contra la Ponferradina Germán Barreiros

Hay partidos que hay que abordar desde el DNI. Y el que disputarán este domingo a las 12.00 horas Bilbao Athletic y Fabril en Lezama es uno de ellos. Los dos equipos más jóvenes del Grupo 1 se medirán en la cuarta jornada de Primera Federación con una característica compartida que, tratándose de dos filiales, no sorprende, pero sí confirma una apuesta clara por el talento en formación.

El conjunto bilbaíno presenta la media de edad más baja, con 19,8 años, mientras que el Fabril se sitúa justo detrás con 20,5. Una diferencia minúscula que da pistas sobre qué se puede esperar de unos y otros. En el equipo coruñés, Ferrán Seco y Samu Fernández, los dos únicos centrales sanos con los que cuenta Manuel Pablo, son los más jóvenes de los jugadores que ha utilizado el técnico canario hasta el momento de inicio. A esa generación del 2007 también pertenece Álvaro Fraga, que se ha hecho con un sitio en la alineación tras la salida de Luisao Macías al Pontevedra en el último día de mercado. Mauro Valeiro, todavía juvenil de segundo año, también tuvo sus minutos en el último tramo de partido ante el Cacereño.

En Bilbao, la juventud llega todavía más lejos. Christian Inga, con solo 17 años, es el benjamín de los dirigidos por Bittor Llopis. El extremo, diestro aunque juegue a pie cambiado por la izquierda, dejó su carta de presentación en Pasarón, donde marcó el tanto inicial del triunfo por 1-3 contra el Pontevedra. Recibió, encaró, pisó área y definió fuerte arriba al primer poste. El hispano-camerunés se había perdido la primera jornada por estar concentrado con España sub-17 y en su primera titularidad del curso mostró todas sus virtudes.

Tener una plantilla joven tiene dos caras. La energía, la velocidad, el descaro y la capacidad para asumir riesgos conviven con las precipitaciones y los errores propios de futbolistas todavía en pleno aprendizaje. Pros y contras que en un duelo de filiales pueden aparecer multiplicados.

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Basta con mirar a los que han pisado el verde hasta la fecha para comprobar que hasta los “mayores” son todavía muy jóvenes. En los blanquiazules, Quique Teijo, Koke San José, Martín Ochoa y Rubén López, el capitán, son los jugadores más veteranos. Todos nacidos en el 2004. Del mismo año es Eñaut Lete, que comparte ese rol de adulto en el conjunto vasco.

El Bilbao Athletic, además, llega a la cuarta jornada del campeonato con siete puntos y todavía invicto, condición que comparte con UD Logroñés, Lugo y Cacereño. Los de Lezama han repartido sus seis goles anotados hasta el momento entre cinco jugadores diferentes.

Este domingo, por tanto, Lezama enfrentará a los dos proyectos más jóvenes del grupo. Dos filiales que compiten mientras atienden su tarea principal de formar futbolistas y que tendrán en la juventud una de sus armas, pero también uno de sus principales desafíos en esta campaña.