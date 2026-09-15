Álvaro Fraga marca el ritmo: el mediapunta se hace un hueco en el Fabril

Álvaro Fraga deja atrás a Calderón en el encuentro entre Fabril y Ponferradina Germán Barreiros

Son varios los jugadores llamados a liderar al Fabril en su nueva andadura en Primera Federación. Todos aquellos que, por su experiencia en la categoría y no por su edad, abrazan el papel de veteranos. Rubén López, Adrián Guerrero, Kevin Sánchez, Martín Ochoa y compañía asumen la responsabilidad. No obstante, por el camino, nacen otros futbolistas que arrancaron como tapados y que, pasadas tres jornadas, demuestran ser capaces de arrojar luz al juego del equipo. Uno de ellos y quizás el más evidente es Álvaro Fraga (Valdoviño, 2007).

El mediocentro, que dio este año el salto a la categoría sénior, se ha ganado a pulso una de las plazas en la plantilla de Manuel Pablo. Y eso que no era sencillo. En el inicio de la pretemporada, la medular era la zona más poblada del campo. Con el fichaje de Koke San José ya cerrado, los regresos de Rubén López y Jairo Noriega y las promociones desde el Juvenil A de Lucas Castro y el propio Álvaro Fraga, eran hasta diez los futbolistas capaces de desempeñarse en el medio.

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Se produjeron salidas como las de Mario Nájera o Papa Samsou; también lesiones de gravedad como la de Jairo Noriega. Y hubo jugadores como Lucas Castro que tuvieron que salir cedidos –al Arosa– para seguir creciendo lejos de Abegondo. Pero Fraga se hizo hueco y convenció a Manuel Pablo, aunque en la pasada campaña, mientras ejercía como uno de los pilares del Juvenil A (2.649 minutos), solo llegó a jugar un encuentro con el filial blanquiazul. Fue en la última jornada, con el objetivo del ascenso ya logrado, ante el Real Ávila. El mediapunta de Valdoviño partió como titular, disputó 72 minutos y el Fabril selló la última goleada del curso (0-4).

Un salto de gigante

Con el ascenso a Primera Federación, el salto desde el Juvenil A al Fabril pasó a ser gigante. A pesar de que Álvaro Fraga lo hiciese parecer menor en las tres primeras jornadas. En la jornada 1, contra el Mérida, saltó al verde en el minuto 64 y ayudó al equipo a pisar área. Tanto que, una semana más tarde, Manuel Pablo le brindó la titularidad frente al Cacereño. De hecho, su presencia en el once fue la única novedad con respecto a la alineación anterior. Y fue en ese partido donde el entrenador grancanario asimiló que Fraga está listo para asumir un rol importante. El mediapunta fue protagonista de la mayor parte de los acercamientos del Fabril. Según Driblab, ejecutó seis remates, con los que generó un total de 0,97 goles esperados, más que cualquier otro compañero.

Su actuación le valió para repetir titularidad el pasado domingo ante la Ponferradina. Y no tardó ni tres minutos en justificar la elección de Manuel Pablo con un pase para Guerrero que pudo significar el 1-0. Dejó patente sobre el césped de Riazor su inteligencia a la hora de moverse a la espalda de los rivales, sobre todo de un San Emeterio que no fue capaz de tenerlo controlado.

Acumula ya 192 minutos de 270 posibles y sus últimas actuaciones invitan a pensar que sus cifras no dejarán de crecer. Manuel Pablo ha encontrado en el canterano a su mediapunta ideal: capaz de repartir juego, de abrir líneas merced a su movilidad y, sobre todo, con llegada al área, tal y como demostró en su último año como juvenil, en el que firmó trece dianas.