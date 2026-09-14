Adrián Guerrero ya lleva la voz cantante en el Fabril

Guerrero conduce el esférico en el encuentro entre Fabril y Ponferradina del pasado domingo German Barreiros

La redención de Adrián Guerrero ha llegado en forma de victoria; la primera del Fabril en la temporada 2026-27. Además, ante una Ponferradina llamada a pelear por ser equipo de Segunda División el próximo curso. Después de una pretemporada en la que tuvo la oportunidad de convencer a Antonio Hidalgo y no lo hizo –por lo menos no lo suficiente–, ahora el extremo lidera por fin al filial blanquiazul.

Desde su regreso a la entidad deportivista tras estar cedido en el Ourense CF de Primera Federación, Guerrero se convirtió en uno de los jugadores llamados a comandar al equipo dirigido por Manuel Pablo. Por su calidad ofensiva, pero también por ser uno de los futbolistas experimentados en la categoría. Así fue que el técnico grancanario no dudó en brindarle la titularidad en las tres jornadas disputadas hasta ahora. En el primer encuentro, ante el Mérida, el ferrolano dio el susto al tener que retirarse del terreno de juego en camilla, aunque Manuel Pablo no tardó en explicar que todo se debió al cansancio físico. Una semana más tarde, contra el Cacereño, Guerrero se encargó de disipar las dudas con una buena actuación llena de ritmo a pesar de quedarse lejos del gol.

En la tercera fecha liguera y frente a un rival de entidad como la Ponferradina, el ‘7’ del Fabril se desquitó. Y de qué manera. Hizo el tanto del empate desde el punto de penalti y, a falta de quince minutos para el final, firmó su doblete particular para poner a su equipo por delante.

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Tras el partido, Manuel Pablo demostró tener bastante claro que Adrián Guerrero tiene que ser uno de los pilares de su plantilla: "Queremos que reciba balones y que intervenga. Le pedimos llegada desde atrás. Él y Kevin son las armas que tenemos que utilizar porque son rápidos y tienen calidad. Guerrero ha cambiado mucho desde que lo tuve en juveniles y está trabajando muy bien".

Pretemporada frustrada

A sus 20 años, el futbolista nacido en Ferrol busca asestar el golpe definitivo que le permita dar el salto al fútbol profesional. Más todavía después de ver cómo las opciones de estar en dinámica del primer equipo a pesar de tener ficha del filial descendieron tras la pretemporada y el mercado de fichajes impulsado por Fernando Soriano.

Su cesión en el Ourense CF le abrió las puertas a los planes de Antonio Hidalgo, sobre todo con las ausencias por lesión de Altimira y Mella. Sin embargo, después de participar en cuatro de los siete partidos de preparación con ‘los mayores’ y acumular 133 minutos, el técnico catalán decidió prescindir del ferrolano.

Con dos goles ya en su casillero, Guerrero parece alzar el vuelo en una nueva temporada en Primera Federación. Y lo hace con la ambición de liderar el proyecto fabrilista en la tercera categoría del fútbol nacional.