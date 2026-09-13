Un Fabril guerrero remonta a la Ponferradina en Riazor (2-1)

IMG_20260913_163232.jpg German Barreiros

El Fabril ya sabe lo que es ganar en Primera Federación. Lo hizo a lo grande, remontando ante una Ponferradina (2-1) que llegaba invicta y que se había puesto por delante en Riazor. Los de Manuel Pablo se llenaron de valor y, agarrados a la inspiración de Kevin Sánchez y el acierto de Adrián Guerrero, le dieron la vuelta al marcador para llevarse tres puntos de enorme mérito.

Tenía el reto el Fabril de conseguir su primera victoria de la temporada ante toda una Ponferradina, que llegaba invicta y con la posibilidad de colocarse tercera. Una prueba de nivel que los blanquiazules aceptaron y, lejos de hacerse pequeños, decidieron tratar de tú a tú.

Uno de los problemas a corregir en este inicio liguero era la entrada a los partidos. El Fabril aprendió la lección y no hubo que esperar más que al minuto 3 para que los coruñeses disfrutasen de una de las ocasiones más claras del encuentro. Una jugada por la izquierda terminó con un pase de Álvaro Fraga a los pies de Guerrero. El extremo se plantó en el mano a mano ante Alex Domínguez, que se hizo grande para cerrar espacios, y no le quedó otra que tirar de picadita. No era un lujo, sino el único recurso que le quedaba para superar al meta berciano, que acabó ganándole la partida.

Una buena primera ocasión que reflejaba la valentía por la que había optado el filial para medirse a todo un candidato al ascenso y una propuesta a la que siguió dando continuidad. Con balón, verticales. Sin él, agresivos hacia delante, quizá por momentos demasiado. El Fabril plantaba su bloque completamente en campo contrario, lo que provocaba dos situaciones. La primera, la posibilidad de robar alto y castigar los errores en la salida de balón de una Ponferradina con Borja Valle muy atrasado, en la base de la jugada. La segunda, la parte mala. Si no ibas a apretar bien, después tocaba correr mucho hacia atrás, cosa que nunca gusta.

Pasaron las dos cosas. El Fabril encontró un atajo en la presión alta, pero también sufrió algún desajuste. El pasador berciano, en ocasiones Borja y en otras N’tji, tenía el tiempo y el espacio suficientes para levantar la cabeza y buscar en largo a Calderón, que se cansó de atacar la espalda de un Iker Vidal condicionado por el plan. Era la principal vía de ataque de los de Nafti.

Era el riesgo, y el Fabril lo asumió con naturalidad, firmando una primera media hora muy seria. Hasta la pausa de hidratación. Un balón directo desde la portería volvió a causar estragos en la defensa y, en el minuto 35, Arturo Molina remató un centro desde la derecha para batir a un Alex Marqués vencido. 0-1 en el primer remate a puerta de la Ponferradina. El Fabril perdonó. Los bercianos, no.

Volvía a colocarse por debajo en el marcador en Riazor y llegaba al descanso con la necesidad de darle una vuelta a un plan que había funcionado, pero que, una vez más, evidenciaba que el rival no necesita tener un gran volumen de llegadas para castigar al filial.

Se llenó de valor el Fabril en la reanudación y activó a sus mejores hombres de ataque para lanzarse a por la remontada. Tuvo la fortuna de que los centímetros jugaron a favor en el gol anulado a Tounkara y de contar en plantilla con un Kevin Sánchez especialmente inspirado tras el descanso.

El burgalés olió la indecisión, se comió al defensa y sacó petróleo de una jugada aislada que acabó con tres remates y un penalti a favor del Fabril por mano de Fede San Emeterio. El árbitro lo señaló en primera instancia y tampoco encontró motivos para rectificar tras una revisión de más de cinco minutos. Guerrero asumió la responsabilidad y engañó a Álex Domínguez con un lanzamiento fuerte y abajo a la izquierda para devolver la igualada al marcador.

Se lo creyó el Fabril y completó su remontada con una segunda parte redonda. Yayo había tenido su oportunidad de cabeza tras un saque de esquina, pero volvieron a ser Kevin y Guerrero los que asestaron el segundo y definitivo golpe. El burgalés tuvo la calma dentro del área para levantar la cabeza y poner el pase atrás a un Guerrero que, con la pierna izquierda, marcó el segundo. Lo intentó hasta el final la Ponferradina, pero el Fabril logró su primera victoria de la temporada con una remontada de mucho mérito ante todo un gigante de la categoría.