Previa | El Fabril quiere asestar el primer gran golpe

Kevin Sánchez avanza con el balón por banda izquierda en el partido ante el Cacereño Quintana

El Fabril afronta este domingo (a las 16.00) en Riazor una de las primeras grandes pruebas de su estreno en Primera Federación. El equipo de Manuel Pablo recibe a una Ponferradina que llega invicta y que, por plantilla, objetivos y masa social, está llamada a pelear por el ascenso a Segunda División. El filial blanquiazul llega a la cita con un punto de seis posibles en su casillero, pero afronta el encuentro con buenas sensaciones y con la necesidad de convertir esa ya demostrada capacidad para competir en la nueva categoría en resultados.

"Estoy contento. Teníamos esa expectación de ver cómo nos encontrábamos y estamos siendo competitivos", resume el técnico canario después de las dos primeras semanas de Liga. Está satisfecho con el aterrizaje de los suyos en un terreno que todavía están descubriendo y con la ventaja de haber ya identificado los aspectos principales a corregir. El primero es la entrada a los partidos. "Los duelos al inicio, con muchas dudas... Es lo que más nos está costando", reconoce. El segundo, el tema físico, una circunstancia que relaciona directamente con entrenar entre semana sobre césped artificial.

El patrón se repitió ante el Cacereño. El Fabril concedió demasiado pronto, pero supo reaccionar e igualó un partido en que mereció incluso llevarse los tres puntos. Pero remar a contracorriente cansa y desgasta. "Son cosas que estamos aprendiendo y pagando", admite Manuel Pablo, que aún así confía en el crecimiento del colectivo después de ser capaces de haber mantenido su identidad en el juego.

El siguiente examen no será precisamente sencillo. "Es un partido duro, muy exigente. A nivel físico, a nivel mental… un equipo con mucho potencial que está hecho para intentar ascender", visualiza sobre la Ponferradina. Un rival con jugadores que incluso han pisado Primera División y que, por experiencia y recursos, obligará a los blanquiazules a elevar sus prestaciones.

Manuel Pablo tiene claro cómo debe actuar el Fabril ante tal escenario. "Es un equipo incómodo y tenemos que saber manejarnos en esa incomodidad. Pensar que, aunque no tengamos fluidez, no empezar a hacer guerras por nuestra cuenta e intentar que el desgaste empiece a dejar espacios y situaciones de ventaja". Una declaración de intenciones total para convertir a los Guerrero, Kevin y compañía en los vehículos en los que transportar al filial hacia área contraria.

Manuel Pablo tiene claros los dos puntos de mejora del Fabril en este inicio de temporada Más información

Además, Manuel Pablo tendrá que volver a cambiar su once de forma obligada. La lesión de Manu Serrano, que sufrió un fuerte golpe en el rostro contra el Cacereño, se suma a una enfermería que ya había condicionado el inicio de curso y que tendrá un paciente más durante un tiempo. "Todavía con la cara hinchada… pero nada. La verdad es que es bastante fuerte. Nada de queja, nada de dolor. Tendrá que estar un tiempo parado y a partir de ahí empezará a entrenar. No sé cuándo se podrá poner en dinámica, iremos viendo", explicó.

Su ausencia abre las puertas de la titularidad a Ferrán Seco. El central, fichado este verano de La Fábrica, debutó la semana pasada después de entrar en el minuto 17 y ahora apunta a su primera titularidad. Quien también apunta a repetir es Álvaro Fraga, uno de los jugadores más destacados ante los extremeños y una de las herramientas que pueden utilizar los coruñeses para castigar en las transiciones.

Todo ello, en un Riazor que volverá a ser protagonista. El técnico espera una entrada superior a la del estreno, cuando algo más de un millar de aficionados acudieron al estadio. "En este seguro que habrá buen ambiente, nos sentimos cómodos en Riazor y trataremos de explotar esa energía extra", señala. Favorecido también por el importante desplazamiento de aficionados de la Ponferradina.

Enfrente estará un conjunto berciano que todavía no conoce la derrota, aunque llega a Riazor muy condicionada en ataque. Mehdi Nafti pierde hasta cuatro efectivos de la parcela ofensiva. Faye, que no participará por un problema burocrático que le ha obligado a viajar a Senegal, y Slavy, ambos fuera de la convocatoria, además de Quicala Bari y José de León, que se perderán el encuentro por problemas físicos. Así, Unai Sabroso queda como principal referencia ofensiva disponible. El preparador visitante ha señalado durante la semana el potencial del Fabril, aunque a su vez espera poder imponer su saber estar. Borja Valle, que defendió la camiseta del Deportivo entre 2017 y 2020, es uno de los rostros más conocidos de los de El Toralín. El delantero renunció esta temporada a la capitanía por motivos personales, pero mantiene su peso y jerarquía dentro del vestuario.

El Fabril afronta así un examen de madurez, en el que la misión pasa por entrar mejor, resistir físicamente y saber convivir con el sufrimiento en los momentos en los que la Ponferradina consiga llevar el duelo a su plan de partido. El filial ya ha demostrado que puede competir. Ahora quiere que esa virtud empiece a traducirse en puntos.