Manuel Pablo sentado en el banquillo de Riazor Quintana

Manuel Pablo valoró la primera victoria del Fabril en Primera Federación, conseguida ante la Ponferradina después de una remontada que premió la insistencia de los blanquiazules. El técnico destacó la capacidad de su equipo para mantener la calma y seguir creyendo hasta el final. "Sabíamos que iba a costar, pero había que tener constancia y tranquilidad", señaló.

Valoración. “Sabíamos que nos enfrentábamos a uno de los grandes. Muy bien trabajados. Sabíamos que teníamos que estar metidos. En esas segundas jugadas nos han hecho daño y en alguna transición también. Nosotros hemos tenido nuestras situaciones. Nos costó encontrar los espacios, pero la indicación era la de tener calma. Los partidos duran mucho y había que insistir. Es lo que hemos hecho en la segunda parte. Creímos hasta el final h después aguantamos”.

Mérito de remontar. “La idea es siempre la de ir a por el partido. Ellos son rocosos y se juntan bien. Sabíamos que iba a costar, pero había que tener constancia y tranquilidad. Con el paso de los minutos y el calor van apareciendo espacios. Hemos llegado bien y hemos estado en el partido hasta el final”.

Un Fabril guerrero remonta a la Ponferradina en Riazor (2-1) Más información

Guerrero. “Jugamos para estar en campo contrario. Queremos que reciban balones y que intervengan. Es la insistencia. Le pedimos llegada desde atrás y muchas situaciones de esas. Él y Kevin son las armas que tenemos que utilizar. Son rápidos y tienen calidad. Guerrero ha cambiado mucho desde que lo tuve en juveniles y está trabajando muy bien”.

Muy buena segunda mitad. “Buscamos ser siempre protagonistas y llevar el peso del partido. Esta categoría es mucho más fuerte y todos los equipos son muy competitivos. Hay que aprender de los errores, como en jugadas que vamos dos o tres jugadores a por el balón y aún así no cortamos la jugada. Con balón queremos que esa gente tenga mucha presencia”

La importancia de ganar. “Refuerza lo que queremos. La idea es clara y hay que mantener esa competitividad. A veces no estás cómodo, pero hay que darse cuenta de que nuestra idea es clara. Es el camino. Hay que aprender".