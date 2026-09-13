Once inicial del Fabril ante a Ponferradina German Barreiros

Estas son las calificaciones de los jugadores del Fabril tras ganar a la Ponferradina (2-1) y conseguir la primera victoria de la temporada.

Álex Marqués (6). Algo precipitado con balón. Rifó alguna pelota sin sentido y un mal pase suyo terminó en remate de la Ponferradina, pero paró bien abajo.

Quique Teijo (7). Batalló con Arturo Molina, todo un veterano de la categoría, y se impuso. Salvó el tanto de Chibozo tirándose abajo dentro del área. Acción de valor gol.

Samu Fernández (7). Correcciones hacia atrás, anticipaciones defendiendo hacia delante y ganador en la mayoría de duelos aéreos. Fue el líder de la defensa y ayudó en el plan de defender en campo contrario.

Ferrán Seco (5). Ocupó el sitio que dejó el lesionado Serrano. Fue su primera titularidad y se mostró frágil y dubitativo. No estaba en su sitio en la acción del gol y obligó a Teijo a corregir su posición. El lateral tuvo que descuidar lo suyo.

Iker Vidal (7). Su mejor partido de la temporada. Volvió a ser el lateral capaz de romper líneas en conducción por dentro. También llegó hasta línea de fondo.

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Rubén López (6). Desajustado por momentos en la primera parte, no pudo encimar mucho al pasador. Muy vigilado en construcción, sin apenas incidencia en ese aspecto.

Koke San José (7). Su disparo fue el que provocó el penalti del empate. Trabajó mucho sin balón y mostró piernas para abarcar mucho centro del campo.

Álvaro Fraga (7). Se movió inteligentemente a la espalda de San Emeterio. Sirvió el balón a Guerrero en el minuto 3 que puso adelantar al Fabril. Terminó siendo sustituido.

Kevin Sánchez (9). Su primera gran tarde de la temporada. Se malentonó tras el descanso y estuvo listo para quedarse con un balón que dio lugar al empate. También tuvo la templanza en el área para asistir a Guerrero.

Martín Ochoa (6). Trabajó mucho sin balón, pero volvió a irse del campo sin rematar entre los tres palos. Tampoco participó mucho con el balón. Intentó alguna jugada individual.

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EL MEJOR. Adrián Guerrero (9). Bigoleador. No necesitó hacer sus habituales carreras por banda para marcar las diferencias dentro del área. Ejecutó el penalti a la perfección y finalizó bien con la pierna izquierda para hacer el tanto de la victoria.

Los cambios

Yayo González (6). Estuvo cerca de marcar en un saque de esquina.

Álvaro Mardones (5). Sus primeros minutos de la temporada. Dio descanso a Guerrero y trabajó en defensa.

Justino Barbosa (5). Falló un mano a mano en la última jugada del partido.

Domínguez (S.C.). Entró en el último minuto de tiempo reglamentario

Iker Gil (S.C.). Sin tiempo para demostrar.