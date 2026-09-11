Manuel Pablo tiene claros los dos puntos de mejora del Fabril en este inicio de temporada

Manuel Pablo sentado en el banquillo de Riazor en el partido contra el Cacereño Quintana

Después de las dos primeras jornadas, Manuel Pablo tiene claro cuáles son los puntos de mejora del Fabril en su aterrizaje en Priemera RFEF. El técnico canario señala como clave empezar con más concentración y terminar con más piernas para hacer frente a rivales como la Ponferradina, uno de los cocos de la categoría que llega este domingo a Riazor:

Manu Serrano. "Estuvo aquí el miércoles, todavía con la cara hinchada… pero nada. La verdad es que es bastante fuerte. Nada de queja, nada de dolor. Tendrá que estar un tiempo parado y a partir de ahí empezará a entrenar. No sé cuándo se podrá poner en dinámica, iremos viendo. Los demás son los que están. Contamos con los del otro día”.

Noé Carrillo. “Le han quitado la bota ya, empezara en breve con fisio y readaptación. Tiene que ir dando pasos, tres o cuatro semanas… no sé, pero no será la que viene ni la siguiente. Lo importante es que llegue en buena disposición cuando esté”.

El Fabril pierde a Manu Serrano Más información

Ponferradina. “Es un partido duro, muy exigente. A nivel físico, a nivel mental… un equipo con mucho potencial que está hecho para intentar ascender. Con jugadores que incluso algunos han pisado Primera. Nos va a exigir dar el máximo en todos los sentidos. Es un equipo incómodo y tenemos que saber manejarnos en esa incomodidad. Pensar que, aunque no tengamos fluidez, no empezar a hacer guerras por nuestra cuenta e intentar que el desgaste empiece a dejar espacios, situaciones de ventaja… será muy exigente”.

Ambiente en Riazor. “Espero buen ambiente. El otro día fueron mil y algo, esperaba algo más. Pero entiendo la situación. Principios de septiembre… en este seguro que habrá buen ambiente, nos sentimos cómodos en Riazor y trataremos de explotar esa energía extra que nos da Riazor”.

Puntos de mejora. “Estábamos un poco expectantes. Sabíamos el rendimiento que queríamos dar. No sabíamos el nivel de la categoría, pero estoy contento. Estamos siendo competitivos. Hay situaciones que nos están costando algo más. Los duelos al inicio de los partidos, con muchas dudas. Es lo que más nos ha costado. Tenemos que ir creciendo. También nos está costando físicamente al final, pero eso también es parte de estar entrenando siempre en artificial. Hay que seguir siendo igual de competitivos, porque viene un duelo muy exigente. Hay que seguir creciendo con la idea y a ver si también con los resultados”.