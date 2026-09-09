El Fabril pierde a Manu Serrano

Manu Serrano se lleva las manos al rostro inmediatamente después del impacto contra el jugador del Cacereño Quintana

Malas noticias en el Fabril. Las pruebas médicas realizada a Manu Serrano han confirmado que el central sufre una fractura del tabique nasal y de la órbita derecha, según informó el Deportivo. El futbolista deberá guardar unos días de reposo antes de iniciar la fase de readaptación, paso previo al regreso a los entrenamientos con el grupo. El club no establece por ahora un plazo concreto para su vuelta.

La lesión se produjo en el minuto 16 del partido ante el Cacereño, justo en la acción que supuso el 0-1 visitante. En salida de balón ya avanzada, Manu Serrano abrió a banda para Kevin Sánchez con un pase algo tenso. El delantero burgalés no pudo controlar con precisión y perdió la pelota. El central reaccionó tratando de corregir la acción hacia delante y se lanzó con todo abajo. En esa disputa, completamente fortuita, chocó con un jugador del conjunto extremeño y recibió el impacto de los tacos en el rostro.

El golpe provocó varios cortes en la cara y obligó a Manuel Pablo a realizar un cambio prematuro. Ferrán Seco entró en su lugar y protagonizó así su debut con el filial blanquiazul, mientras que Samu Fernández pasó a ocupar el perfil izquierdo del eje de la zaga, a pie cambiado.

La acción salió a deber en todos los sentidos para el Fabril. Además de perder a un jugador y recibir gol en contra, los blanquiazules no activaron el protocolo específico para los cambios por conmoción o lesión en la cabeza y perdieron un cambio que podrían haber conservado para el tramo final del encuentro, en el que ya se habían quedado sin energía y frescura para completar la remontada. "Nos hemos quedado sin hacer un cambio más por no activar el protocolo de daño en la cabeza. Son cosas que estamos pagando y aprendiendo", lamentó Manuel Pablo tras el encuentro.

La lesión del llegado a A Coruña en la última semana de mercado no pasó desapercibida tampoco para la dirección del club. Massimo Benassi, director general del Deportivo, se acordó del futbolista durante su comparecencia ante los medios de comunicación de este lunes y quiso mandarle un mensaje de apoyo. "Mucho ánimo a Manu Serrano, que tuvo un accidente en el partido del domingo. Está bien y ojalá se recupere pronto", señaló el dirigente.

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El Fabril pierde así a uno de sus cinco refuerzos para el inicio de su aventura en Primera Federación justo cuando empezaba a dar forma a una defensa que tendrá que volver a reajustarse. Ferrán Seco aparece como la alternativa más evidente para iniciar de titular junto a Samu Fernández en el partido de este domingo (a las 16.00 horas) en Riazor contra la Ponferradina.