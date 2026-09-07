Mauro Valeiro, la joya de Abegondo que empieza a ser una realidad en el Fabril

Mauro Valeiro en su debut con el Fabril ante el Cacereño RCD

Se suele decir que el talento siempre acaba encontrando su sitio. Solo así se explica que, en un Fabril con 25 fichas, dos de ellas ocupadas por jugadores del primer equipo, un juvenil de segundo año haya encontrado su espacio para estrenarse ya en Primera Federación. Mauro Valeiro, una de las grandes joyas de la cantera deportivista, vivió el domingo ante el Cacereño el siguiente capítulo de una progresión que lleva tiempo apuntando hacia arriba.

El centrocampista coruñés entró en el minuto 77, sustituyendo a Álvaro Fraga para ocupar la posición de mediapunta. Lo hizo en un momento en el que el Fabril había perdido la energía que había mostrado sobre el ecuador de la primera mitad y tras la reanudación. Después del empate, y tras la salida de Adrián Guerrero, a los blanquiazules les costaba encontrar la profundidad y acertar en el último tercio de campo para firmar una remontada que habían merecido durante muchos minutos. En ese contexto, Manuel Pablo recurrió a Mauro Valeiro.

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Fueron apenas trece minutos, pero suficientes para dejar un par de pinceladas. Algún control orientado para desquitarse de la presión, movimientos para recibir entre líneas y desparpajo para girar y jugar hacia delante que ya tenía en el fútbol formativo y permitía intuir las condiciones de un futbolista llamado a cosas importantes en el futuro. Aunque todavía queda mucho camino para ello, el primer paso ya está dado. Y las puertas están abiertas.

Manuel Pablo contó con él desde el comienzo de la pretemporada. El curso pasado disputó 23 encuentros con el Juvenil A siendo de primer año, y se consolidó como una de las grandes promesas de Abegondo, sobre todo en partidos como el de la Copa del Rey ante el Rayo Vallecano.

Su crecimiento tampoco ha pasado desapercibido en Las Rozas. A final del mes de agosto recibió la llamada de la selección española sub-18 para disputar un torneo en Alicante, lo que le obligó a perderse el estreno del Fabril en el Romano frente al Mérida. Fue titular y completó los 90 minutos en la victoria ante Arabia Saudí (2-1), mientras que frente a Uzbekistán entró a falta de un cuarto de hora para el final. Los de David Cubillo cerraron el torneo con una tercera victoria ante Uruguay (3-0), aunque no tuvo minutos en ese último encuentro ante los charrúas.

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La llamada internacional no es una excepción. Ya ha pasado por las categorías sub-15, sub-16 y sub-17 y disputó este mismo año el Europeo con España.

Mauro Valeiro ya ha dejado de ser únicamente una promesa para empezar a competir en el fútbol sénior. El debut ante el Cacereño fue solo un primer sorbo de Primera Federación, pero también una prueba clara de que el talento de Mauro Valeiro ya ha encontrado sitio en el Fabril.