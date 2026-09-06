Manuel Pablo y el penalti no pitado sobre Martín Ochoa: "Creemos que es claro"

Manuel Pablo sentado en el banquillo de Riazor en el partido contra el Cacereño Quintana

Manuel Pablo valoró de forma positiva la imagen ofrecida por su equipo en el empate ante el Cacereño (1-1), aunque reconoció que el resultado no dejó el mismo sabor de boca. El entrenador blanquiazul señaló la concentración como uno de los principales aspectos a corregir, especialmente a la hora de afrontar los primeros minutos de los partidos, y destacó el margen de mejora de un filial que sumó su primer punto en Primera Federación. También se mostró contrario a la decisión del colegiado en el posible penalti sobre Martín Ochoa.

Valoración. "Contento por la imagen que hemos dado. Nos ha costado otra vez al principio. Hemos cometido errores con balón, con muchas pérdidas por dentro. Ellos han aprovechado ese momento. No hemos salido concentrados. A partir del gol hemos evitado esas pérdidas y hemos ido ganando terreno. Hemos tenido mucho dominio y ocasiones claras. En la segunda parte lo mismo. Pero entre los cambios obligados y el calor nos costó en el último tramo tener energía".

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Aspectos a mejorar. "Nos falta todavía entrar a los partidos con más confianza y sin dudas. Eso nos pasó también en Mérida los primeros minutos. Creemos en lo que hacemos y es para llevarse una buena impresión. El cansancio que estamos teniendo en los últimos minutos también es el peaje de entrenar en campo artificial entre semana. Poco a poco iremos mejorando esas situaciones".

En proceso de adaptación. "Han sido errores muy continuados. Hemos querido jugar mucho por dentro y ellos apretaban fuerte ahí. Es el aprendizaje que nos llevamos, como la situación de Manu en ese choque muy fortuito. Nos hemos quedado sin hacer un cambio más por no activar el protocolo de daño en la cabeza. Son cosas que estamos pagando y aprendiendo. Creo en el crecimiento del equipo".

El gol de Rubén. "Estábamos llegando mucho, sobre todo en la primera parte. Al final llegó desde lejos, pero es una buena llegada y con el equipo acompañando esas situaciones. Hay que mejorar en la toma de decisiones. No estoy contento del todo por el resultado, pero sí con la imagen".

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Manu Serrano. "Está con cortes en la cara, en la zona del pómulo. No creo que sea nada más, pero tienen que hacerle pruebas por si acaso hay algo roto".

Penalti sobre Ochoa. "Creemos que es claro. Él va a rematar y lo que se lo impide es el defensa. Le empuja. El árbitro dice que no lo suficiente. Cada uno ve sus cosas. Es su decisión".