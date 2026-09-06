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Diario de Ferrol

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Cantera

El Alevín se impone en el Gran Premio Deputación - XI Torneo Internacional Cidade de Narón

O Mainz 05 alemán foi o vencedor na categoría benxamín

Esther Durán
06/09/2026 22:11
El Alevín del Deportivo levanta el trofeo en Narón
El Alevín del Deportivo levanta el trofeo en Narón
DEPUTACIÓN DE A CORUÑA
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O Deportivo da Coruña en categoría alevín e o equipo alemán FSV Mainz 05 en categoría benxamín proclamáronse gañadores do Gran Premio Deputación da Coruña – XI Torneo Internacional Cidade de Narón, que pechou este domingo no Estadio Municipal de Río Seco unha nova edición marcada pola elevada participación e pola presenza dalgúns dos principais clubs de fútbol base de España e doutros países europeos.

Durante toda a fin de semana, 94 equipos e máis de 1.000 nenos e nenas das categorías benxamín e alevín participaron nunha competición que contou con clubs como Deportivo, Celta, Sporting de Gijón ou Real Oviedo, xunto con equipos procedentes de Portugal, Alemaña e Italia.

Tras unha intensa programación de partidos, coa disputa das fases Prata e Ouro, a competición chegou este domingo á súa fase decisiva con encontros de grupos, cuartos de final, semifinais e finais, nas que se decidiron os equipos mellor clasificados desta undécima edición.

O presidente da Deputación da Coruña, Valentín González Formoso, e a alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro, participaron esta tarde na entrega de premios, na que tamén se concederon os trofeos aos equipos mellor clasificados e as distincións ao mellor xogador e ao mellor porteiro de cada categoría.

Formoso destacou o éxito dunha edición que volveu demostrar “a enorme capacidade do Sociedade Deportiva e Cultural O Freixo de Narón para reunir durante unha fin de semana a algúns dos mellores equipos de fútbol base”. O presidente provincial salientou especialmente “o ambiente de convivencia, compañeirismo e deportividade vivido entre máis de mil rapaces e rapazas”, e felicitou aos responsables do club polo traballo desenvolvido para consolidar o torneo como unha referencia dentro e fóra de Galicia.

A Deputación da Coruña incorporouse este ano como principal patrocinadora do evento cunha achega de 90.000 euros, equivalente ao 80% do orzamento total, co obxectivo de reforzar a organización e contribuír ao crecemento e á proxección da competición.

O torneo desenvolveuse en catro campos de fútbol 8, dous de herba natural e dous de herba artificial, e mobilizou durante a fin de semana a máis de 5.000 persoas entre deportistas, familiares, persoal técnico e acompañantes, cun importante impacto tamén na hostalaría, restauración e comercio de Narón e Ferrolterra.

Durante a xornada houbo un emotivo recordo para Juan Manuel Rey Guerra, presidente do club recentemente falecido.

Coa entrega de premios quedou clausurada unha edición que consolida o Gran Premio Deputación da Coruña – Torneo Internacional Cidade de Narón como unha das grandes citas do fútbol base e que reforza a súa dimensión nacional e internacional.

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