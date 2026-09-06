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Cantera

El 1x1 del Fabril-Cacereño: Guerrero pone el ritmo y Rubén el gol

Estas son las notas a los jugadores del filial tras el empate en Riazor contra el Cacereño

Dani Fernández
Dani Fernández
06/09/2026 14:53
Rubén López en el Fabril-Cacereño
Rubén López en el Fabril-Cacereño
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Estas son las calificaciones de los jugadores del Fabril tras empatar en Riazor ante el Cacereño (1-1).

Álex Marqués (7). Se rehizo de su error en el Romano parando un mano a mano nada más empezar. No pudo hacer nada en el gol visitante y volvió a aparecer en el tiempo de añadido con una mano fuerte que evitó la victoria del Cacereño.

Quique Teijo (6). Otra vez aportando fiabilidad defensiva en el Fabril. En ataque no se proyectó mucho. Tampoco es que lo necesite su compañero de banda.

Samu Fernández (6). Le costó las primeras disputas con Chit, pero aprendió rápido la lección y subió el nivel de dureza. 

Manu Serrano (5). Tuvo que abandonar el terreno de juego al cuarto de hora por un corte en la cara que dio paso al gol del Cacereño. Antes tampoco había sido lo suficientemente expeditivo.

Iker Vidal (5). Un error suyo estuvo a punto de provocar el primer gol del Cacereño. No se incorporó en ataque y estuvo dubitativo con el balón en los pies.

Koke San José (6). Más alejado de la base de la jugada. Rompió al espacio en varias ocasiones y se entendió bien con Adrián Guerrero. Puso un centro a Álvaro Fraga que era medio gol.

Adrián Guerrero (8). Generó el caos en la defensa del Cacereño. Imparable en la carrera. El gol llega tras una arrancada suya que permite al Fabril llegar a área contraria. Abandonó el campo acalambrado y sin él el Fabril perdió profundidad y amenaza.

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Crónica | Un golazo y un punto en el estreno del Fabril en Riazor ante el Cacereño (1-1)

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Álvaro Fraga (7). El mediapunta, única novedad en el once de Manuel Pablo, protagonizó prácticamente todos los acercamientos del Fabril. Fue indetectable y rozó el gol en tres ocasiones. 

Kevin Sánchez (5). Le cuesta hacerse notar cuando juega acostado en banda. Fue el menos participativo del frente de ataque. Con el balón en el área tampoco estuvo acertado.

Martín Ochoa (6). Pidió penalti en una acción que el árbitro revisó en el vídeo marcador. Se marchó del campo en la primera ventana de cambios sin probar al portero. Se movió bien.

EL MEJOR. Rubén López (8). El eje del Fabril. El capitán ordenó el juego de los blanquiazules y fue clave para embotellar al Cacereño y que estos no tuviesen opciones de transitar. Redondeó su actuación con un golazo por la escuadra.

Los cambios

Ferrán Seco (5). Entró en el minuto 16 por Serrano. El Cacereño ya estaba por delante y no le exigieron.

David Domínguez (5). Sustituyó a Guerrero sin ser el mismo tipo de jugador. No puso empujar al Fabril hacia la victoria.

Justino Barbosa (6). Encaró a su par y chutó a portería, pero sin éxito.

Mauro Valeiro (6). El juvenil dejó un par de destellos en los trece minutos que participó.

Yayo González (5). Tuvo sus primeros minutos como jugador del Fabril.

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