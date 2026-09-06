Martín Ochoa controla el balón delante de Sergio Navarro, jugador del Cacereño Quintana

Había expectación por ver el Fabril en Riazor y el filial respondió, aunque con la sensación de haberse quedado a medias. El equipo de Manuel Pablo convirtió su estreno como local en Primera Federación en su primer punto del curso tras empatar 1-1 frente al Cacereño gracias al espectacular tanto de Rubén López

Salió con la intención de mandar el Fabril. Con el balón en sus pies, pero sin la contundencia necesaria que exige Primera Federación en defensa. El filial pecó de blando. Y el Cacereño ya le había dado un toque de atención a los siete minutos. Un balón en largo, con dos disputas perdidas primero por Manu Serrano y después por Samu Fernández, dio paso al error grave de Iker Vidal como último hombre. Marqués, con ganas de reivindicarse tras lo sucedido en el Romano, salvó el mano a mano abajo.

Los visitantes olieron las dudas de un filial que ya tenía el miedo dentro del cuerpo. Y el miedo atemoriza, ablanda. Elevaron la intensidad, el nivel de dureza en los balones divididos y Chit, que ya estaba siendo más que un incordio, asistió a Tellechea para que con todo de cara hiciera el 0-1.

Había transcurrido un cuarto de hora, el filial estaba por debajo y, además, debía afrontar un nuevo contratiempo. Serrano, dañado en la acción del gol, tuvo que dejar sitio al debutante Ferrán Seco. Otro reto era uno que ya Manuel Pablo había señalado en la previa. La capacidad de reaccionar, de no perderle la cara a los encuentros a las primeras de cambio.

El Fabril no se desconectó y fue a más. Con Guerrero convirtiendo el costado derecho en la principal vía de ataque y con un Álvaro Fraga que resultó ser indetectable. El de Valdoviño, que se beneficiaba de los descensos de Martín Ochoa para ocupar él esos espacios, protagonizó las principales llegadas al área. Tuvo la primera con un remate con la plancha del pie tras un centro de Koke San José, pero llegó forzado. A esa ocasión le sucedió una volea desde el balcón del área que desbarató Nieves y un remate de cabeza al que no consiguió dar dirección.

Riazor empezó entonces a empujar. El Fabril se había hecho con el mando del encuentro y solo le faltaba un gol que podía haber llegado tras un penalti sobre Ochoa que, tras revisión a contraluz en el vídeo arbitraje, el colegiado decidió no señalar.

Premio a la insistencia

A los cinco minutos de la reanudación, el Fabril encontró un premio que ya parecía cuestión de tiempo. Guerrero emprendió la carrera, se plantó en línea de fondo a toda velocidad y, después de un remate fallido y un pase atrás, Rubén apareció en la frontal para acomodarse el balón y mandarlo directo a la escuadra con un zurdazo imparable. Riazor celebraba. El Fabril había encontrado el empate. Solo le faltaba eso a Rubén, el eje sobre el que orbitaba el filial. Había pedido el balón, había ordenado al equipo y ahora ponía la firma a la reacción blanquiazul. Y el Fabril quiso más.

Apenas unos minutos después, estuvo a punto de completar la remontada a balón parado. Samu Fernández apareció completamente libre de marca para rematar de cabeza, pero, con todo a favor y desde el área pequeña, envió el balón fuera.

Al lamento de la ocasión desperdiciada hubo que sumarle la pérdida del correcaminos. Guerrero, como en Mérida, abandonó el terreno de juego acalambrado por el número de kilómetros recorridos. Justino y Domínguez renovaron el frente de ataque para buscar el segundo.

El Fabril siguió teniendo el balón, pero no volvió encontrar la profundidad para inquietar el área del Cacereño más allá que algún tiro desviado desde media distancia. La última gran ocasión del duelo llegó en el tiempo de añadido, cuando Álex Marqués volvió a ser protagonista bajo palos. Esta vez sonrió. Respondió al intento del Cacereño con una mano fuerte que evitó la victoria del Cacereño. No hubo tiempo para más. El Fabril firmó tablas en su estreno en Riazor y suma a su casillero su primer punto de la temporada.