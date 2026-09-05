Previa | Riazor vuelve a Primera RFEF para el Fabril-Cacereño 

Jugadores del Mérida y el Fabril en una acción a balón parado AD MÉRIDA

Hay partidos que se ganan y otros que, pese a terminar en derrota, sirven para reforzar una idea. El Fabril está en ese punto. Y afronta su estreno como local en Riazor con el reto de convertir las buenas sensaciones que dejó en Mérida en sus primeros puntos del curso. El filial deportivista cayó derrotado en el Romano en el tiempo de añadido, después de haber competido de tú a tú y haber sido superior durante muchas fases del partido a uno de los equipos llamados a pelear por la zona alta. Este domingo (a las 12.00 horas) ante el Cacereño, en su regreso al estadio coruñés, intentará dar continuidad a la imagen que transmitió en la primera jornada y sumar la victoria.

El cambio de ubicación para el duelo responde a una circunstancia que el filial probablemente no esperase encontrar tan pronto: la expectación. El encuentro estaba previsto inicialmente para disputarse en Abegondo, pero la alta demanda de entradas llevó al Deportivo a trasladarlo al estadio coruñés. Será la vuelta del Fabril casi cinco meses después de aquel día en el que certificó su ascenso en diferido, con goleada ante la UD Ourense (3-0) y el respectivo pinchazo del Oviedo Vetusta horas más tarde.

"Es motivo de alegría. Es positivo para los chavales tener a gente que los quiera ver. Es un escenario que solo nos puede transmitir cosas positivas. A partir de ahí tenemos que competir como siempre, pero también sabemos que tenemos a la gente detrás y jugar en un escenario como Riazor nos ilusiona", reconoció Manuel Pablo en la rueda de prensa.

Sobre el césped, el Fabril afrontará una prueba diferente a la del estreno. Si el Mérida permitió comprobar que el equipo puede competir contra plantillas construidas para estar arriba sin renunciar a su identidad, el balón, el Cacereño llega después de imponerse al Mirandés (1-0), uno de los grandes cocos del Grupo 1. El conjunto extremeño mostró en su estreno características en las que Manuel Pablo insistió en la previa. Presionar arriba, igualar y modificar su dibujo y su plan de partido sobre la marcha. "Tenemos que ser capaces de reconocer esas diferentes estructuras. Hay que meterle cabeza", declaró el preparador canario. Los visitantes no pondrán contar con José Alonso y es duda Monerris.

El mercado viste de experiencia al Fabril Más información

El duelo servirá para ver la versión definitiva, mínimo hasta enero, de un Fabril que ya tiene por fin cerrada su plantilla. Tras un cierre de mercado frenético por el número de salidas que la dirección deportiva debía solucionar para inscribir a los nuevos fichajes, el grupo de trabajo ya está claro y definido. Con cinco incorporaciones, otros tantos repatriados y con ocho jugadores con la experiencia suficiente para liderar a un filial que, pese a ser nuevo, no tiene tantos motivos como para pecar de novato.

Manuel Pablo, eso sí, tendrá que introducir cambios respecto al once presentado en el José Fouto. Uno de ellos será obligado tras la salida indeseada de Luisao Macías al Pontevedra. El mediapunta fue titular en la primera jornada, pero su marcha ha permitido dar de alta a Mardones y completar una línea defensiva que estaba justa de efectivos.

En la enfermería, la noticia positiva es Adrián Guerrero. El extremo tuvo que abandonar el terreno de juego en camilla el fin de semana anterior, dejando una imagen preocupante a la que Manuel Pablo aportó tranquilidad. Descartó que se tratase de una lesión y explicó que el futbolista solamente sufría cansancio provocado, entre otros factores, por el calor y el cambio del césped artificial en el que entrenan en Abegondo al natural del Romano. El '11' estará disponible para recibir al Cacereño.

Con Riazor preparado y una afición que ya ha demostrado sus ganas de acompañar al filial en su aventura, los blanquiazules afrontan el primer partido de los dos consecutivos que jugarán en el feudo herculino. Pese a la derrota en Mérida, el punto de partido es bueno. Ahora toca dar el siguiente paso ante un rival llamado a pelear también por la salvación.