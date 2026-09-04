Manuel Pablo: "Jugar en Riazor y tener a la gente detrás nos ilusiona"

Manuel Pablo da instrucciones en el área técnica de Riazor en el partido de la temporada pasada ante la UD Ourense QUINTANA

La inesperada mudanza del Fabril a Riazor tiene el visto bueno de Manuel Pablo. El técnico blanquiazul celebra el cambio de escenario para el duelo de este domingo (a las 12.00 horas) ante el Cacereño y considera que jugar ante su afición es un aliciente para un equipo que afronta su segundo partido en Primera Federación.

Cambio de ubicación. "Es motivo de alegría. Es positivo para los chavales tener a gente que los quiera ver. Es un escenario que solo nos puede transmitir cosas positivas. A partir de ahí tenemos que competir como siempre. Somos nuevos en la categoría y estamos un poco expectantes, pero también sabemos que tenemos a la gente detrás y jugar en un escenario como Riazor nos ilusiona".

Nivel del equipo. "Estamos en el punto de seguir creciendo. Teníamos la curiosidad de saber cómo nos íbamos a sentir con un equipo ante el Mérida. Uno de los equipos fuertes que ha hecho fichajes importantes. Queríamos ver si éramos capaces de competir y creo que estuvimos bien, aunque tenemos que mejorar con y sin balón. Intentamos ver un Fabril reconocible y se acercó a lo que queremos".

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Plantilla con recursos. "Hemos incorporado a Manu Serrano, que nos hace un poco de central, aunque también puede hacer de lateral. Ferran Seco, otro central, que era donde más necesitados estábamos. Y también ha llegado Yayo, que tiene experiencia. Es verdad que perdimos a Luisao Macías entre medias. Había jugado la primera jornada, pero en el encaje de fichas estábamos pillados. Ahora tenemos bajas importantes, sobre todo en los interiores. Jairo, Noé... Tenemos que ajustarnos y buscar piezas. Hay jugadores que se pueden adaptar".

Sube la dificultad. "Se nota. Son equipos potentes y de mayor calidad. Nuestra idea es competir y ser protagonistas siempre que se pueda. Pero también tenemos que aprender a sufrir y pasar los momentos de dificultad. No irse cuando el marcador está en nuestra contra. Ahí está nuestro mayor crecimiento".

Adrián Guerrero. "No es grave. Hacía calor en Mérida y casi que todos los cambios fueron obligados. A Guerrero se le subió todo. Era un tema de cansancio. Entrenamos en césped artificial y el cambio a natural cuesta en las primeras jornadas. A medida que pase el tiempo, nos adaptaremos mejor".

Cacereño. "Contra el Mirandés fueron muy competitivos. No sé por dónde estarán en la clasificación, pero es otro rival más que aprieta en campo contrario, iguala y es capaz de cambiar de sistemas. Tenemos que ser capaces de reconocer esas diferentes estructuras. Hay que meterle cabeza. Para mi es muy importante ser mentalmente fuertes".

Kevin Sánchez. "La idea es clara. Saben que tienen que rendir para llamar a la puerta del primer equipo y estar ahí. Lo saben. El nivel de competitividad, entrega y esfuerzo no es problema. Lo único son las ideas tácticas, que le pueden costar un poco más".