El mercado viste de experiencia al Fabril

Rubén López porta el brazalete durante el partido entre Fabril y Pontevedra RCD

No es habitual hablar de experiencia cuando se habla de un filial. Mucho menos cuando se trata de un equipo recién ascendido a Primera Federación. La juventud, en la mayoría de casos, es una de las señas de identidad más características de los segundos equipos, y que muchas veces afecta directamente en el estilo de juego que intentan implementar en los partidos. El Fabril, sin embargo, afrontará su regreso a la tercera categoría del fútbol español siete años después con un argumento que juega a su favor: ocho futbolistas ya saben lo que es competir en Primera Federación.

El mercado y, sobre todo, el regreso de varios jugadores después de sus respectivas cesiones, han permitido al filial blanquiazul reunir un grupo con un recorrido considerable en la liga. Tres defensas, dos centrocampistas y tres delanteros. Una nómina que ha ido creciendo y redistribuyéndose en los días antes de que se cerrase la ventana de fichajes. Sin elevar la media de edad, sin perder la juventud.

Porque la primera jornada frente al Mérida dejó una estampa especialmente curiosa. El frente de ataque del Fabril estaba conformado por cuatro hombres que ya habían competido en Primera Federación, mientras que en la defensa únicamente dos hombres contaban algún minuto anterior. La fotografía evidenciaba que el filial tenía conocimiento de lo que puede llegar a encontrarse este curso, pero estaba concentrado en una de sus líneas.

El cierre de mercado ha servido para reajustar ese reparto. La incorporación de Yayo González aporta experiencia al centro del campo, mientras que la inscripción a última hora de Álvaro Mardones añade otro futbolista con recorrido en la categoría para la línea defensiva.

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El ferrolano disputó la pasada temporada 18 partidos con el Racing, la mitad de ellos como titular, y se quedó cerca de los 1.000 minutos en su primer año en Primera Federación. Tras su estancia en A Malata, este año vuelve al Fabril, aunque una lesión durante la pretemporada condicionó su puesta a punto y ralentizó su inscripción, pero terminó siendo dado de alta en los últimos minutos de mercado, después de la salida de Luisao Macías rumbo al Pontevedra.

El jugador con más experiencia de todos es Martín Ochoa, que acumula 75 partidos. El delantero se estrenó con el Deportivo y, en su segunda titularidad, anotó ante el Sabadell. Luego pasó al Lugo y la última temporada vistió las camisetas de dos conjuntos ourensanos, el Arenteiro y el Ourense CF.

Rubén López suma 67 encuentros en la categoría. Disputó 17 con el Deportivo en la 2023-24, dos como titular, y después jugo 35 con el Barcelona Atlètic, donde jugó de lateral izquierdo durante gran parte de la temporada. El pasado curso sumó otros catorce en el Pontevedra, al que llegó cedido en enero. Esta será la cuarta temporada en Primera Federación del que fue el capitán blanquiazul en el Romano.

También conocen la categoría Kevin Sánchez y Adrián Guerrero, ambos con 38 partidos. El primero debutó con el Deportivo ante el Sestao hace tres años y en Cartagena ganó protagonismo, con 36 participaciones, 28 como titular y dos tantos. Guerrero, por su parte, vivió en el Ourense CF su primera temporada en el bronce. Disfrutó de 2.400 minutos y celebró tres goles que no sirvieron para evitar el descenso.

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A esta nómina se suman Manu Serrano, con experiencia en el Real Madrid Castilla, y Quique Teijo, el único de los ocho que ya estaba en el Fabril. El lateral firmó cedido por el Ourense CF en enero de 2025 y disputó un encuentro de inicio ante Osasuna B y 26 minutos más frente al Tarazona. 116 minutos en seis meses.

En total, son ocho jugadores con experiencia en la tercera categoría. Cinco regresan tras cesión, dos fichados y un futbolista que ya formaba parte del equipo. Una combinación que permite al Fabril afrontar su regreso a Primera Federación con una dosis de experiencia poco habitual para un filial y, además, mucho más repartida que la que mostró en la primera jornada.