Cambio de planes en el Fabril: jugarán en Riazor ya este domingo ante el Cacereño

Manu Núñez trata de robar el balón a Quique Teijo en el Fabril-UD Ourense de la temporada pasada QUINTANA

Cambio de planes en el Fabril. El filial blanquiazul tenía previsto disputar este domingo ante el Cacereño su primer partido como local en Primera Federación en el Dépor Training Center de Abegondo, pero finalmente se trasladará a Riazor. La alta demanda de entradas y la previsión de asistencia han llevado al Deportivo a tomar la decisión de abrir el estadio coruñés para el encuentro, que se disputará a las 12.00 horas.

La modificación supone que el Fabril vivirá dos fines de semana consecutivos en Riazor. Tras medirse a los extremeños, el conjunto dirigido por Manuel Pablo recibirá el próximo domingo 13 de septiembre (a las 16.00 horas) a la Ponferradina, en un partido ya programado desde el primer momento en el feudo herculino.

La decisión llega después de que el club detectase el interés que había generado el primer encuentro del Fabril en casa. El calendario dejaba además el estadio disponible este fin de semana. El primer equipo del Deportivo visita al Villarreal y el femenino se mide al Costa Adeje Tenerife en la isla, por lo que ninguno utilizará Riazor. Era una de las circunstancias que Manuel Pablo ya había señalado como determinantes para que el filial pudiera jugar algún partido en la casa del deportivismo.

"Vamos a tener partidos en Riazor, aunque va a depender mucho de las coincidencias que tengamos con el Dépor Femenino y el primer equipo. Los calendarios están poco hechos para que se coincida lo menos posible. Habrá situaciones en las que podamos jugar y otras que no. Una serie de partidos intentaremos, sobre todo contra los equipos gallegos", explicó el técnico canario.

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En este caso, la disponibilidad de Riazor, que en un primer momento no influyó en la decisión de dónde jugar, se une a otro factor que no estaba previsto. La respuesta de la afición. El Fabril ha despertado expectación después de su regreso a la tercera categoría y la demanda de localidades ha provocado que el club opte finalmente por llevar el encuentro al centro de la ciudad.

Las entradas quedan anuladas

El cambio de escenario obliga también a modificar el procedimiento de acceso. Las entradas que ya habían sido retiradas quedan anuladas y no serán válidas para acceder a la cita.

El Deportivo procederá durante los próximos días a devolver íntegramente el importe de las entradas que hayan sido compradas, utilizando el mismo método de pago empleado en la operación. Los aficionados que quieran acudir deberán retirar una nueva invitación obligatoria. Para quienes no añadiesen a su abono de la temporada 2026-27 el suplemento del Fabril, hay entradas de público general a quince euros.

El mismo día de partido, las taquillas del Palacio de los Deportes de Riazor estarán abiertas desde las 10.00 horas.