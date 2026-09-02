El puzle del Fabril ya tiene solución

La plantilla Fabril en el primer día de pretemporada RCDEPORTIVO

La últimas 24 horas de mercado fueron especialmente movidas en el Fabril. La dirección deportiva afrontaba el cierre de la ventana con varios frentes abiertos a los que debía dar carpetazo de manera obligada antes de llegar a la media noche. Una papeleta que se había ido alargando hasta el último día y que, pese a tener exceso de jugadores en el grupo, afectó hasta en la convocatoria de Manuel Pablo para enfrentarse al Mérida. Con tan solo siete jugadores en el banquillo.

“Estamos ahí a vueltas con las fichas”, confesaba el técnico canario en la rueda de prensa previa al duelo en tierras extremeñas. Y así era. Las 25 plazas estaban ocupadas, pero varias de ellas correspondían a futbolistas a los que el club ya les había comunicado que debían encontrar una salida. Urgía que las despedidas se concretasen. Sobre todo porque había fichajes y retornados tras cesión que todavía aguardaban por su inscripción.

El trabajo, por tanto, pasaba primero por hacer sitio. El Fabril necesitaba liberar fichas para poder dar de alta a los jugadores que sí contaban. Pablo Cortés, Héctor Areosa, Lucas Castro y Luisao Macías abrieron sitio. Los tres estaban ya inscritos con el filial a pocas horas de que el mercado se cerrase, aunque sus salidas se venían gestando desde hace semanas. De hecho, ninguno entró en la lista para el debut liguero.

El 1x1 del Mérida-Fabril: Una salida en falso que empaña la puesta en escena Más información

El Numancia de Soria anunció el fichaje de Pablo Cortés, que firma hasta 2027. El formado en la cantera de Real Zaragoza aterrizó en A Coruña el pasado verano como único movimiento de entrada y con las expectativas de ser uno de los principales argumentos futbolísticos del Fabril en ataque. Pero no fue así. Tan solo partió de titular en cuatro jornadas y apenas disputó 615 minutos sobre el campo. Con un papel secundario en Segunda Federación, era uno de los llamados a abandonar la disciplina blanquiazul.

Una situación similar ha ocurrido con Héctor Areosa. El curso pasado fue su primera temporada en categoría sénior y, pese a ser uno de los jugadores más llamativos de su generación, no encontró la continuidad deseada. Precisamente eso buscará ahora en su nuevo destino, el Extremadura, en el cuarto escalón del fútbol español.

El tercero y último en salir fue Lucas Castro, que vuelve a casa. El centrocampista cambadés regresa al Arosa, club en el que se formó antes de dar el salto a Abegondo, en segundo año de cadetes. La operación, la cual ya se había adelantado en DXT CAMPEÓN, terminó por oficializarse en el cierre de mercado. Máximo goleador del grupo I de la División de Honor Juvenil la pasada campaña con 25 tantos, abandona en calidad de cedido el Fabril para sumarse al conjunto arlequinado, con el que comenzará ya este mismo miércoles a entrenar.

Sus salidas permiten al Fabril liberar tres de las plazas que necesitaba para desatascar la inscripción de otros. Porque, en paralelo, había todavía jugadores pendientes de recibir ficha. Los dos recién llegados, Yayo González y Ferran Seco, el regresado Álvaro Mardones y el promocionado David Vergara. El objetivo era que todas las piezas pudiesen quedar encajadas antes del cierre de mercado, pero quedaba una última sorpresa condicionada desde el primer equipo. Damián Canedo, que continúa recuperándose de su operación de ligamento cruzado y se prevé que pueda estar de nuevo disponible a mediados de curso, se queda sin ficha.

El resultado deja un grupo más ajustado y con una composición muy marcada por la juventud, como corresponde a un filial, aunque también con futbolistas que ya conocen la categoría. Hasta nueve futbolistas del plantel ya saben lo que es competir en Primera Federación, por lo que deberán asumir responsabilidades.

La configuración del grupo también contempla varias situaciones particulares. Bil Nsongo y Teun Gijselhart ocuparán ficha en el Fabril, aunque serán jugadores del primer equipo a todos los efectos, mientras que Noé Carrillo y Kevin Sánchez estarán a caballo entre ambos conjuntos.

La dirección deportiva consiguió así resolver toda la plancha que tenía y ordenar un vestuario que ya estaba definido en lo deportivo, pero que todavía necesitaba encajar administrativamente. También pendientes de las necesidades del primer equipo. Eric Puerto ocupó por un periodo breve de tiempo una ficha en el Fabril que finalmente pertenecerá a David Vergara, central de Juvenil A el curso pasado. Pero quedaba un movimiento más.

A 40 minutos para el final de mercado, se conocía que Luisao Macías, titular en Mérida, volverá a jugar en el Pontevedra, esta vez traspasado. Álvaro Mardones se hizo con la última ficha libre.

El Fabril estrena su localía en Primera RFEF en Abegondo Más información

Con las piezas ya colocadas por lo menos hasta diciembre, ahora comienza el turno el Manuel Pablo, que este domingo ante el Cacereño (en el Campo Arsenio Iglesias a las 12.00 horas) ya tendrá todas las cartas en su mano para sumar los primeros puntos de la temporada.