El Fabril ya tiene fecha para su primer partido en Riazor
La tercera jornada de Primera Federación traerá el esperado estreno del filial en el estadio coruñés, con dos exdeportivistas como rivales
El Fabril ya sabe cuándo llegará uno de los momentos que más esperaba tras su ascenso a Primera Federación. El filial blanquiazul se estrenará en Riazor esta temporada el próximo domingo 13 de septiembre, a las 16.00 horas, frente a la Ponferradina, en el partido correspondiente a la tercera jornada de competición. También ha salido publicado el horario del siguiente compromiso. Una semana después, el conjunto de Manuel Pablo viajará a Lezama para medirse al Bilbao Athletic, el domingo 20 a las 12.00 horas. Los dos únicos filiales del grupo 1, frente a frente.
La elección para el estreno del segundo equipo en Riazor encaja con la intención que ya Manuel Pablo había expresado. El técnico canario había explicado que el club trataría de hacer un esfuerzo para que el Fabril pudiese disfrutar del estadio en aquellos encuentros con más tirón, especialmente frente a equipos gallegos. La Ponferradina, pese a no pertenecer a ese grupo, sí que es uno de los conjuntos con mayor masa social de la categoría, además de ser uno de los equipos llamados a pelear por el ascenso a Segunda División.
El encuentro ante los bercianos también tendrá más alicientes. El reencuentro con viejos conocidos del deportivismo. Borja Valle regresará a Riazor, al igual que Pablo Muñoz, incorporado en 2023 y con una breve experiencia en el Deportivo, disputando únicamente 20 minutos en partido oficial.
Antes de pensar en Riazor, el Fabril tendrá que resolver su primer partido como local. Será este domingo a las 12.00 horas, frente al Cacereño en el Campo Arsenio Iglesias de Abegondo. El filial llega después de caer ante el Mérida (1-0) en el estreno liguero, en un encuentro que dejó muy buenas sensaciones en el juego pero ningún punto en el casillero.