La confección de la plantilla del Fabril, a contrarreloj

Rubén López controla el esférico ante Benett en el partido entre Fabril y Mérida AD Mérida

Hoy a las 23.59 horas se cierra el primer periodo de inscripción de licencias de futbolistas. O lo que es lo mismo, todo jugador al que la dirección deportiva del Fabril no haya registrado a esa hora tendrá que buscar una salida o, como mínimo, esperar al segundo periodo, ese ya denominado “mercado de invierno” que iniciará el 2 de enero.

El tiempo corre en contra de un filial blanquiazul que todavía tiene demasiadas incógnitas en su plantilla. Sin ir más lejos, el propio Manuel Pablo confesó en la rueda de prensa previa a la primera jornada liguera, ante el Mérida, que estaban con las fichas “a vueltas”. No descartó alguna incorporación más y reconoció que hay jugadores que “en teoría tienen que salir”, aunque la cosa estaba un poco “atascada”. Pero ahora la dirección deportiva está obligada a tomar decisiones. Ya no hay margen.

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Por lo pronto, son 25 los inscritos –el máximo–, aunque la convocatoria del pasado sábado dejó algunas pistas sobre jugadores que pueden salir, a pesar de aparecer en la Federación como registrados. Es el caso de Lucas Castro, que apunta a salir cedido al Arosa, Héctor Areosa y Pablo Cortés. Ninguno de ellos viajó a Mérida y, salvo giro de guion, saldrán del Fabril. Tampoco estuvieron convocados Noé, Manu Ferreiro y Dipanda, todos ellos lesionados.

Nombres sin inscribir

Todo apunta a que hoy será un día movido. Como poco, la dirección deportiva tendrá que dar de baja a dos jugadores para poder inscribir así a dos de sus fichajes. Porque la realidad a estas alturas es que ni el propio Ferran Seco, anunciado en la tarde de ayer, ni tampoco Yayo González, incorporación que el club hizo pública el pasado 27 de agosto.

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A diferencia de Justino Barbosa, Koke San José y Manu Serrano –los tres tuvieron minutos contra el Mérida–, el ya ex de la Cultural Leonesa todavía no aparece como registrado y su debut tendrá que esperar, como mínimo, hasta el próximo domingo, cuando el Fabril recibe en Abegondo al Cacereño (12.00 horas).

Dudas y certezas

Las grandes incógnitas giran en torno a aquellos futbolistas que finalizaron su etapa como juveniles y que todavía no están inscritos, como es el caso de David Vergara y David Fernández, ambos centrales. Por su parte, Xabi Campos, Guille Pastoriza y Pablo García contarán con ficha del juvenil, aunque serán habituales en los planes de Manuel Pablo.

Se mantienen todavía en el limbo los lesionados Álvaro Mardones y Damián Canedo, aunque ambos apuntan a formar parte de la plantilla, mientras que la lógica invita a pensar que Jairo Noriega, lesionado de larga duración, no estará entre los inscritos.