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Cantera

Ferran Seco, nuevo refuerzo para la defensa del Fabril

El central llega procedente de la cantera del Real Madrid y firma hasta 2028

Bea Arrizado
Bea Arrizado
31/08/2026 20:45
Ferran Seco, nuevo fichaje del Fabril
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Ya lo había avisado Manuel Pablo. Era muy probable que en estos últimos días de mercado (cierra este martes a las 23.59 horas), el Fabril realizase alguna incorporación más que permitiese reforzar las líneas más necesitadas. Y ese fichaje ha llegado: Ferran Seco (Gandía, Valencia, 2007) ya es nuevo jugador del filial blanquiazul.

El defensa central firma hasta junio de 2028 y llega procedente de la cantera del Real Madrid. En la pasada temporada militó en el Juvenil A del conjunto madridista, con el que además disputó tres partidos de la UEFA Youth League, competición en la que se acabó proclamando campeón.

El defensor valenciano destaca por su altura (1,88 centímetros) y su liderazgo, así que el conjunto dirigido por Manuel Pablo se asegura así a un central de proyección, pero también de presente. 

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