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Cantera

Manuel Pablo: "Estoy bastante contento con lo que he visto"

El técnico del Fabril valoró positivamente el partido de los suyos pese a la derrota ante el Mérida y señaló los aspectos a mejorar

Dani Fernández
Dani Fernández
29/08/2026 23:16
Manuel Pablo en el partido ante el Rayo Cantabria
Manuel Pablo en el partido ante el Rayo Cantabria
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El técnico del Fabril, Manuel Pablo, valoró positivamente el estreno de su equipo pese a la derrota por 1-0 ante el Mérida. El entrenador blanquiazul destacó la capacidad de los suyos para superar la presión rival y asentarse con balón, especialmente tras el descanso, ante un conjunto de gran fortaleza física y calidad. Manuel Pablo lamentó que el encuentro se decidiese en una acción a balón parado y señaló algunos aspectos a mejorar, como ser más contundentes en los duelos y ser más “dañinos” en las situaciones de área.

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Valoración. “Primer partido de la temporada. Hemos empezado un pooc dubitativos al principio. Ellos nos apretaban mucho en inicio y han tenido alguna situación de gol. Poco a poco hemos conseguido soltarnos. Podíamos superar esa primera presión y ya salíamos. Al principio con golpeos largos y luego generando situaciones de ventaja. A partir de ahí nos hemos ido asentando en el partido y en campo contrario. Teniendo el control ante un equipo que es muy físico, que junta muchos jugadores por dentro y que tiene muy buenos futbolistas. Creo que hemos competido muy bien y en la segunda parte hemos dado un paso adelante todavía mayor. Teniendo llegadas, situaciones. Sabemos de la dificultad que había. Es un equipo de calidad. También hemos sufrido en alguna transición, pero las hemos resuelto bastante bien. Al final el partido se nos va en una acción a balón parado, pero estoy bastante contento con lo que he visto”.

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Aspectos a mejorar. “Creo que hemos estado bien en el control de juego. Hemos ido mejorando, teniendo sobre todo más tranquilidad con balón. A partir de ahí entendemos que  tenemos que intentar evitar los golpes. No somos un equipo físico y esos duelos nos cuestan un poco. Hay que ser más dañinos en situaciones de área y de finalización. Llegar con más gente. Es uno de los equipos fuertes de la categoría y creo que hemos competido muy bien. Los dos estábamos cansados. Hemos mantenido una línea muy reconocible a lo que queremos. Luego pues hay situaciones que hay que mejorar”.

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