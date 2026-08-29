La Primera RFEF que le espera al Fabril

El Fabril en su amistoso de esta pretemporada contra el Real Madrid Castilla EC

El Fabril comienza este sábado (a las 19.15 horas) una aventura que le exigirá aprender rápido. Y no tendrá una prueba sencilla para estrenarse. El Mérida, que disputó el playoff de ascenso hace dos temporadas, vuelve a ser uno de esos equipos llamados a mirar hacia la zona alta. Será un primer examen para medir dónde está ahora mismo el filial blanquiazul y cuál es la distancia que le separa de los clubes más hechos de la categoría. Con las fichas "a vueltas", pendientes de salidas y llegadas que se tienen que producir y una larga lista de ausentes, los de Manuel Pablo se enfrentan a una de las plantillas más potentes en un duelo que les permitirá comprobar qué podrá ser y a qué podrá jugar.

La Primera RFEF ha cambiado de fisonomía. Hasta ocho conjuntos son nuevos respecto al curso pasado, con dos procedentes desde Segunda División, Mirandés y Cultural Leonesa, y seis que lo hacen desde Segunda Federación, Fabril, Coria, CD Extremadura, UD Logroñés, Real Unión y UD Ourense. Aunque solo han pasado dos temporadas completas desde que el Deportivo abandonó el barro, poco queda de aquella división que el deportivismo recuerda aliviado ya desde la distancia. Solo cinco de los equipos a los que se enfrentó aquel curso aparecerán ahora en el camino el Fabril: Ponferradina, Cultural, Lugo, Unionistas y Real Unión. Para el filial, por tanto, toca descubrir una competición que atesora proyectos ambiciosos y muchos nóveles que batallarán por la permanencia

Los cuatro grandes candidatos

El Mirandés parte como uno de los máximos favoritos. El recién descendido de la plata ha construido una plantilla con experiencia y calidad en todas sus líneas, con futbolistas como Dela, coruñés y canterano del Celta, Peru Rodríguez o nombres como el de Edgar Badía. Su manera de moverse en el mercado y la captación de talento joven que siempre se le presupone a la dirección deportiva jabata le convierten en uno de los claros candidatos al ascenso.

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La Cultural Leonesa es el otro que afronta su regreso al tercer escalón con la obligación de ser protagonista. Ha renovado un buen porcentaje de su vestuario y cuenta con jugadores de renombre como Antonio Escobar, Bicho, Jon García o Dani Queipo, recién llegado del Sporting de Gijón y del que se esperan grandes actuaciones.

La Ponferradina también entra en la carrera por la promoción una temporada más tras haberse quedado a las puertas la pasada temporada. El conjunto berciano disputó el playoff y mantiene una base sobre la que ha incorporado piezas como Pablo Muñoz, Arturo Molina o Unai Sabroso. El proyecto de Nafti necesita encajar a sus caras nuevas para volver a estar arriba.

La tanda de candidatos la cierra el Racing de Ferrol. Tras un año decepcionante, el conjunto departamental ha cambiado el rumbo con Javi Vázquez al frente. Dani Ojeda, Raúl Alcaina, Jesús Bernal o Unai Ropero son sus principales argumentos. El objetivo en A Malata no es otro que volver a pisar Segunda.

En segunda línea

También existe un grupo que quiere apuntar alto y amenaza con romper cualquier pronóstico. El mejor ejemplo es el Zamora, tercero en la 2025-26 y con continuidad en su propuesta. Óscar Cano sigue a los mandos y a plantilla suma a Iago Indias, Aleix Gorjón, Unai Dufur, Izan Yurrieta o Mascaró. La continuidad y la apuesta por el mismo fútbol es el principal motivo de peso. Y, además, el mercado ha acompañado.

Lugo, Pontevedra y Barakaldo, que vienen de terminar entre los nueve primeros, buscar dar otro paso adelante. El conjunto albivermello quiere convertirse en un aspirante real al ascenso con Borja Fernández en el banquillo; los de Pasarón continúan con Rubén Domínguez y han añadido recursos como Jerín Ramos, Ilias Charid o Domingo Mba; y el Barakaldo se ha reforzado con hasta seis fichajes en el frente de ataque.

El Mérida, primer rival del Fabril, también pertenece a la zona noble. Ya disputó el playoff hace dos cursos y vuelve a presentar un proyecto potente, respaldado por el apoyo de un grupo de inversión. Han apostado fuerte en el mercado y han incorporado a futbolistas como Hugo Sanz, Antonio Aranda Jota López o Fito Rodríguez, que se volverá a ver con sus antiguos compañeros.

Una zona media muy abierta

En esa frontera entre la tranquilidad y la pelea por arriba aparecen equipos difíciles de encasillar. Unionistas es uno de ellos. Ha disputado todas las ediciones de Primera RFEF, peleando desde el descenso en la última jornada hasta disputando un playoff, y ha firmado jugadores como Pau Ferrer o Luis Alcalde. Carlos de la Nava seguirá sumando arraigo y recordando a los nuevos el sentimiento y los valores charros.

El Real Unión, por su parte, regresa solo un año después de descender y lo hace con la confianza de haber conquistado su grupo de Segunda Federación. Ekain Azkune, Ander Martín o Urtzi Albizua aportan experiencia a un equipo que ya conoce el camino de vuelta. También habrá que prestar atención al Arenas de Getxo, Bilbao Athletic y Real Avilés. El conjunto vizcaíno busca estabilidad con Jon Erice, mientras que el filial del Athletic representa un espejo para el propio Fabril: juventud, formación y talento procedente de Lezama. El Avilés, con futbolistas como Isi Gómez o Brasil Abelenda, puede ser uno de esos equipos capaces de mejorar las previsiones.

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Los que pelearán por quedarse

La parte baja presenta varios proyectos cuyo primer objetivo será evitar problemas. Cacereño, Coria, CD Extremadura, UD Ourense y UD Logroñés afrontan la temporada bajo la misma etiqueta, salvo los primeros. La de recién ascendido.

El Extremadura es probablemente el más ambicioso de los recién llegados y cuenta con nombres como Kike Márquez, mientras que el Coria afronta su estreno en la categoría después del ascenso. La UD Ourense también debuta y ha incorporado experiencia con David Ferreiro, Álvaro Bastida o Sergi Baldrich. La UD Logroñés, por su parte, regresa con una plantilla renovada y nombres como Ibai Asenjo o Berto Rosas.

Y en medio de todos ellos aparece el Fabril, liderado por la experiencia de Kevin Sánchez, Rubén López, Adrián Guerrero o Martín Ochoa y empujado por el talento de los Noé Carrillo, ahora lesionado, y compañía. El filial se tendrá que adaptar cuanto antes a la nueva categoría y aligerar una plantilla revuelta y necesitada de fichajes en algunas demarcaciones.