Samu Fernández, Quique Teijo y Koke San José junto a Fito, canterano del Deportivo AD Mérida

Estas son las calificaciones de los jugadores del Fabril tras perder en la primera jornada en el feudo del Mérida (1-0).

Álex Marqués (4). El portero soriano falló en la acción del gol. Salió mal y a destiempo a por un balón colgado desde muy lejos que terminó en el gol de los locales.

Quique Teijo (6). Recuperó su posición más natural y no sufrió. Controló a su par en defensa y ayudó a robar en campo contrario cuando el Fabril dominaba siendo agresivo.

Samu Fernández (7). Partido digno de un veterano en la categoría. Ató en corto a Hallson, estuvo rápido en las correcciones y ganó la mayoría de duelos.

Crónica | El Fabril paga caro su único error en su estreno ante el Mérida (1-0) Más información

Manu Serrano (6). Buen debut del madrileño. Se mostró atrevido con balón y sus desplazamientos a última línea permitieron activar a Kevin.

Iker Vidal (5). Sin sobresaltos en defensa, pero sin la claridad habitual al sumarse al ataque. Llegó dos veces a línea de fondo y estuvo impreciso.

Koke San José (7). Ganó peso a medida que iba avanzando el partido. Abarcó campo, piso área y tuvo criterio con balón. Acabó siendo sustituido.

Rubén López (6). El de Silleda actuó en la base de la jugada con balón y, sin él, volvió a ser ese jugador intenso con facilidad para robar y anticipar.

Adrián Guerrero (6). Estiró al equipo con sus carreras por la derecha y estuvo cerca de asistir a Kevin. Se retiró en camilla con molestias en el tobillo.

Luisao Macías (5). El mediapunta fue capaz de añadir velocidad por dentro, pero no estuvo fino en las entregas decisivas.

Kevin Sánchez (6). El extremo amenazó más en la primera parte que en la segunda. Pudo resolver mejor alguna acción de ataque.

Martín Ochoa (6). Fue la principal arma ofensiva en el primer tiempo, pero desapareció tras el descanso. Abandonó el campo a cinco minutos del final.

Los cambios

Álvaro Fraga (6). Ayudó a llevar al Fabril a área contraria.

Justino Barbosa (5). No tuvo oportunidad de encarar en ventaja.

Guille Pastoriza (S. C.). Solo le dio tiempo a ver una cartulina amarilla.

Iker Gil (S. C.). No entró en contacto con el balón.

Dani Estévez (S. C.). Sin tiempo para demostrar