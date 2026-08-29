Crónica | El Fabril paga caro su único error en su estreno ante el Mérida (1-0)

Jugadores del Mérida y el Fabril en una acción a balón parado AD MÉRIDA

139 días después de certificar su ascenso a Primera Federación y más de siete años después de su última aparición en la tercera categoría del fútbol español, el Fabril volvió a escena. El filial blanquiazul compitió y fue superior durante varios minutos, pero se quedó sin el premio de sumar tras un error de Álex Marqués en el tiempo de añadido y terminó cayendo por 1-0 ante el Mérida.

Entre las piezas que todavía quedan por incorporar y las salidas que la dirección deportiva espera dar en los últimos días de mercado para trabajar con un grupo de jugadores más reducido, Manuel Pablo presentó en el José Fouto un once que mezcló pasado y presente. Cuatro de sus titulares regresaban al Fabril después de haber salido cedidos la pasada temporada, mientras que otros dos acaban de aterrizar en A Coruña. Koke San José y Manu Serrano, que fue anunciado hace apenas tres días y que entró en la alineación sin casi haber sido presentado ante sus nuevos compañeros.

El balón echó a rodar y el filial blanquiazul no tardó en comprobar que la Primera Federación y la categoría que dejó atrás hace apenas unos meses solo comparten el apellido. Ya lo había advertido el técnico canario en los prolegómenos del debut. Deberán de aprender a sufrir y acostumbrarse a ser menos dominadores.

Aún así, los herculinos salieron al verde con la personalidad y atrevimiento en salida de balón que tanto le caracteriza. Pero los espacios son más cortos y el tiempo para tomar decisiones es menor. Fue Rubén, uno de los pocos con experiencia en la categoría en el vestuario, quien cayó en la trampa. Los locales le apretaron tras recibir mal perfilado, robaron arriba y finalizaron jugada con el disparo raso de Daniel Sandoval, que se marchó cerca del poste.

El susto no intimidó al Fabril, pero sí le sirvió de lección. La primera fase del juego atraía al Mérida para, una vez estos se decidían a adelantar líneas, buscar la espalda de su defensa con envíos a última línea. Ahí creció la figura de Martín Ochoa, muy presente tanto en las descargas y cargar área, mientras que Kevin Sánchez y Adrián Guerrero amenazaban la profundidad desde los costados.

El Fabril ganó metros y se instaló en campo contrario, hasta llevar el encuentro a un escenario en el que se siente cómodo y superior. El Mérida replegó y no encontraba vías para salir de la esquina más allá de los intentos de Carlos Doncel, que tentó a la ley del ex cada vez que recibía el balón en posiciones avanzadas. El extremo con pasado en el primer equipo del Deportivo obligó a Álex Marqués a intervenir en varias ocasiones.

El guion de partido cambió en los últimos cinco minutos de la primera parte. El partido se convirtió entonces en un ida y vuelta sin grandes ocasiones, pero con un ritmo que animó a la grada y beneficiaba más a los locales. Que como vieron que no controlaban lo que ocurría, apostaron por generar el caos. El Fabril, sin embargo, también mostró sus posibilidades de castigar contragolpeando. La más clara antes del descanso llegó en un centro de Guerrero que atacó Kevin en el segundo palo. El burgalés conectó con el esférico, pero el estrecho marcaje de su marcador le impidió rematar con comodidad.

Fran Beltrán aprovechó el intermedio para reajustar alturas y el Mérida salió con otra cara. Los extremeños dieron un paso adelante y durante los diez primeros minutos de la reanudación se acercaron con disparos desde media distancia, con Martín Solar como ejecutor.

El Fabril resistió al arreón y encontró de nuevo en las transiciones y en la verticalidad de sus jugadores de ataque la manera de regresar al partido. En una de ellas, Koke San José se desató, adelantó su posición y alcanzó la línea de fondo para poner el balón atrás. Adrián Guerrero terminó disparando fuera en la que sería su última acción en el duelo. El extremo diestro tuvo que abandonar el terreno de juego en camilla con molestias en el tobillo derecho.

La lesión, coincidió también con los primeros síntomas de desgaste en los de Manuel Pablo, con Luisao Macías estirando, todavía en el minuto 60. Ambos fueron sustituidos por Justino Barbosa y Álvaro Fraga.

El Fabril añadió frescura en el último tercio, pero el cansancio físico de los jugadores más determinantes comenzaba también a afectar en las capacidades técnicas. Kevin tuvo la oportunidad de castigar, pero pecó de individualista cuando tenía compañeros en mejor disposición y la jugada terminó sin consecuencias.

El partido avanzaba hacia un empate que parecía el desenlace más justo. Pero el fútbol no perdona. En el añadido, un balón parado botado desde lejos acabó convirtiéndose en la sentencia. Álex Marqués midió mal y a destiempo, el balón quedó suelto y Sofiane aprovechó el regalo para hacer el 1-0.

Mérida 1-0 Fabril

Mérida: Adrián; Alejandro Jay, Nacho González, Fito Rodríguez, Álex Barbu; Martín Solar, Gio Almeida; Carlos Doncel (Dibrani, m.85), Raúl Beneit, Dani Sandoval; Hallson (Sofiane, m.68).

Fabril: Álex Marqués; Quique Teijo, Samu Fernández, Manu Serrano (Guille Pastoriza, m.83), Iker Vidal; Koke San José, (Dani Estévez, m.85) Rubén López; Adrián Guerrero (Justino Barbosa, m.65), Luisao Macías (Álvaro Fraga, m.65), Kevin Sánchez; Martín Ochoa (Iker Gil, m.83).

Goles: 1-0, m.90+1: Sofiane.

Árbitro: Luis Enrique Morona (Madrid). Amonestó a Sofiane (m.87); y a los visitantes Kevin Sánchez (m.32), Rubén López (m.76) y Guille Pastoriza (m.89).

Incidencias: encuentro de la primera jornada del grupo 1 de Primera RFEF disputado en el estadio Romano José Fouto de Mérida ante 3.120 espectadores.